El drama hospitalari 'Madres' aterra a la graella de Telecinco

Després de l'estrena en exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video, Telecinco recupera per a la seva graella Madres, un drama hospitalari protagonitzat per Belén Rueda, que torna a la cadena després de B&b. La sèrie, escrita per Aitor Gabilondo, té un marcat accent femení: les protagonistes són un grup de mares unides per l'estada dels seus fills en un hospital, on reben tractament per diferents malalties. A més de Rueda, el repartiment es completa amb actrius com Carmen Ruiz, Aida Folch, Rosario Pardo i Carla Díaz.

La sèrie neix de l'experiència personal de Gabilondo. "Vaig ser malalt renal i durant anys vaig haver d'entrar i sortir de l'hospital, sempre acompanyat de la meva mare, perquè el meu pare s'havia de fer càrrec del negoci familiar i de les meves germanes", explica el guionista, que assegura que la sèrie té la intenció de parlar de les dones actuals, la maternitat i conciliació.

Darrere la pantalla, les responsables de la ficció també són dones. Els episodis de la primera temporada han anat a càrrec de quatre directores: Juana Macías ( Bajo el mismo techo), Mar Olid (responsable de la segona temporada de Vivir sin permiso), Abigail Schaaff ( El Ministerio del Tiempo) i Roser Aguilar ( Lo mejor de mí).