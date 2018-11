L’humor torna a La 2 amb un espai “molest”

“En els nostres objectius no hi ha lloc per a la censura. Serem políticament molestos”. En un moment en què el debat sobre els límits de l’humor torna a estar sobre la taula arran del gag en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera d’Espanya, Juan Cruz va prometre que això no afectarà els continguts d’ Ese programa del que usted me habla. Cruz, conegut especialment per haver codirigit la pel·lícula Tapas amb José Corbacho, és el director d’aquest nou espai, que s’estrenarà dilluns a La 2 i que serà, precisament, competència directa d’ El intermedio, el programa de La Sexta en què es va emetre aquell polèmic esquetx.

La nova proposta, que s’emetrà de dilluns a divendres a les 21.30 h, pretén fer tornar l’humor a la segona cadena de la televisió pública estatal, que fa anys (des del 2010, quan es va acabar Muchachada nui ) que estava òrfena d’aquest gènere. “Teníem una carència en l’àmbit de l’humor”, va reconèixer durant la presentació del format la directora de l’àrea de cultura i societat de La 2, Urbana Gil.

Ese programa del que usted me habla tindrà com a presentadora la periodista María Gómez, que aterra a Televisió Espanyola procedent de Mediaset, en què aquest estiu va formar part de l’equip que va cobrir el Mundial. “M’encanta que sigui un programa presentat per una dona, però sap greu que calgui recalcar-ho”, reflexiona Gómez, que també té experiència en el món de l’humor, ja que ha col·laborat en espais com Zapeando i Dani&Flo, i en programes de ràdio com La vida moderna i Anda ya. La periodista estarà acompanyada en tot moment de dos humoristes que actuaran com a copresentadors: d’una banda, l’actriu i economista Marta Flich i, de l’altra, Alberto Casado, membre de la parella còmica Pantomima Full.

La matèria primera del programa serà l’actualitat, que el trio de conductors passaran pel sedàs de l’humor. L’objectiu, diu Flich, és “desdramatitzar la realitat” fent servir “l’humor com a símbol d’higiene mental”. En opinió de Nico García, productor executiu de Catorce, la productora del programa, l’humor és un “servei públic”, igual que la cultura i la informació. “Per a nosaltres és un repte. És molt emocionant tornar a portar l’humor a La 2 i recollir el testimoni de molts humoristes que havien passat per la cadena”, afegeix. De fet, segons Cruz, el programa vol tenir “una visió intergeneracional”, per la qual cosa tindrà com a col·laboradors alguns humoristes que ja havien treballat a TVE. És el cas d’Antonio Resines, Juanma López Iturriaga, Raúl Pérez, Eva Soriano i Isa Calderón. A més, alguns dies l’espai rebrà convidats d’àmbits com la cultura, la política o l’esport. Dilluns, en l’estrena, el visitarà Javier Cansado, el 50% de Faemino y Cansado, que va inaugurar la seva trajectòria en el món de l’humor precisament a La 2.

Ese programa del que usted me habla durarà mitja hora i donarà pas a l’oferta principal de prime time de La 2, que aquesta temporada s’ha reformat per incorporar la música i el cinema no espanyol. La renovació del canal també ha afectat La 2 Noticias, que després d’anys a la matinada ara s’emet a les 20.30 h.