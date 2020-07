La humorista trans Elsa Ruiz avisa que emprendrà accions legals contra els atacs rebuts a les xarxes

La humorista Elsa Ruiz, excol·laboradora del programa Todo es mentira (Cuatro), ha anunciat que emprendrà mesures legals contra els atacs que ha rebut aquests últims dies a les xarxes socials. Segons han anunciat els advocats de la còmica trans, s'estan "recopilant els perfils i els tuits d'aquells que han llançat atacs en el passat i en el present i es recopilaran els dels que ho facin en el futur" contra ella. En aquests atacs s'haurien difós uns vídeos d'actuacions de Ruiz de fa més d'una dècada –abans de la seva transició de sexe– amb els quals s'ha posat en dubte la seva identitat de gènere i se l'ha acusada de misogínia.

Abans que els seus advocats anunciessin que emprendria accions legals, Ruiz va publicar un vídeo al seu perfil de Twitter en què responia als atacs: "Algunes persones diuen que em sento només dona i és veritat. Em sento dona i m'aixeco dona... perquè soc una dona. Les persones trans no ens sentim dones, homes i persones trans no binàries, ho som". La humorista ha rebut el suport de diferents figures públiques com Nacho Vigalondo i la també còmica Charlie Pee.

Al parecer algunas personas dicen que solo me siento mujer y es verdad. Me siento mujer, me levanto mujer... Porque soy una mujer.

Las personas trans NO nos sentimos mujeres, hombres y personas trans no binarias, lo SOMOS. pic.twitter.com/XVUCvXDBhf — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) July 7, 2020

Totes hem fet acudits que ara ens faria vergonya de fer. La gent evoluciona, canvia, aprèn. Ningú mereix aquest escarni públic per un material de fa deu anys. Si has de tirar deu anys enrere, és que ara ho estàs fent molt bé. #ElsaRuizEstamosContigo — Charlie Pee (@CharliiePee) July 7, 2020

Recentment, Elsa Ruiz va rebutjar fer el pregó de l'Orgull d'Alcalá de Henares després que el PSOE, partit que governa a la població madrilenya, publiqués un argumentari intern per als seus miltants en què es rebutjava l'autodeterminació de gènere.