Les humoristes s’aferren al micròfon

“La comèdia de stand-up sempre ha sigut un àmbit molt masculinitzat perquè tot el que sigui tenir la nostra pròpia veu se’ns ha permès amb molt poca assiduïtat”, explica Patricia Sornosa, humorista que es va introduir en el món dels monòlegs fa 15 anys arran d’un gran canvi en la seva vida personal. És una de les exponents de com les dones han guanyat terreny en l’humor, com demostren els especials de monòlegs femenins que Netflix ha posat en marxa i la nova sèrie d’Amazon The marvelous Mrs. Maisel.

Per a Raquel Sastre, que va debutar el 2009 al canal Paramount Comedy, un dels motius de l’absència històrica de les dones als clubs de stand-up és que “durant molt de temps s’ha pensat que no podien fer riure”. “No ens han educat per ser gracioses, sinó per saber estar i ser elegants, i per aquest motiu hi ha més models que comediantes”, assegura, mentre es mostra convençuda que aquesta educació diferenciada és la que ha impedit que les dones s’endinsin en el monòleg, que és una de les disciplines “més salvatges de la comèdia”. L’existència d’aquests prejudicis de gènere és el que fa que hi hagi una preponderància d’homes monologuistes, segons Sastre. El recel per la comèdia femenina el va exemplificar l’any 2007 l’escriptor Christopher Hitchens, quan va publicar a Vanity Fair un article titulat Per què les dones no són divertides? Hi afirmava que les dones no fan humor perquè històricament no l’han necessitat per agradar, perquè en tenien prou amb el seu físic.

Un motllo social masclista

El masclisme és un element intrínsec del món de la comèdia, segons explica Eva Cabezas, que es va iniciar el mateix any que Sastre en els clubs de monòlegs. “El motllo social en què es desenvolupa l’ stand-up és masclista, perquè normalment és de nit i té un punt solitari. Es considera que una dona no hi ha de fer res en un bar de nit, on es pot consumir alcohol i drogues”, explica Cabezas, que recorda que es va decidir a fer els seus propis monòlegs inspirada, en part, per Roseanne Barr, que abans de ser la protagonista de Roseanne es va dedicar a l’ stand-up. “Quan la vaig veure a la televisió, fent i dient totes les coses que se suposava que una dona no havia de fer ni dir, vaig pensar que era allò el que volia”, diu Cabezas.

Tot i que asseguren que cada cop hi ha més igualtat en l’àmbit de la comèdia de stand-up, sí que reconeixen haver estat valorades diferentment pel fet de ser dones. “Un espectador em va dir que era vulgar per haver dit la paraula follar, però en canvi no va tenir cap problema quan un company home va explicar amb detall una trobada sexual”, recorda Sastre. Els tics masclistes no només provenen del públic, sinó que també són presents en alguns programadors. “Encara en queden alguns que tenen la idea que les dones no poden fer riure, són creences allunyades de les evidències”, assegura Sornosa. “Deuen pensar que els acudits s’escriuen amb el penis. Qualsevol que tingui cervell pot escriure acudits”, afirma.

Un altre dels estereotips amb què s’enfronten les dones humoristes és la creença que fan humor destinat només al públic femení. “A un home això no li passa, es dona per fet que tracten temes universals, i en canvi nosaltres no”, explica Cabezas, que també assenyala que sovint se les intenta desqualificar donant una connotació negativa al concepte “humor feminista”. “Per a mi ser feminista és inherent a ser dona i hauria de ser inherent a ser home, també”. Per a Sastre és normal que hi hagi diferències entre les qüestions que tracten els homes i les dones perquè, en molts casos, se’ls ha educat de manera diferent. “A mesura que l’educació sigui més igualitària, els temes s’aniran equilibrant”, opina la humorista.

Perdre la por és la clau

Totes tres consideren que els últims quatre anys hi ha hagut un augment de la presència de dones en la comèdia de stand-up, i es mostren il·lusionades perquè en un futur les plataformes de streaming s’endinsin en el mercat espanyol i també optin per humoristes femenines per als seus especials. Coincideixen a assenyalar que una de les claus és que les dones perden la por d’experimentar amb el gènere. “Hi ha més grau de llibertat i valentia, que és molt necessari per descobrir-te i mostrar-te als altres”, explica Sornosa, que assegura que durant anys s’ha jutjat amb més severitat les dones humoristes que no pas els homes.