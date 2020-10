El que no s'ha explicat dels nous iPhone 12

5G només quan Apple vulgui

L'argument principal de les marques per vendre mòbils 5G als consumidors és que amb aquests disposaran d’una connexió molt més ràpida que amb 4G. Però, a diferència d'altres mòbils compatibles amb 5G com els de Samsung –que es connecten en cada moment a la xarxa més ràpida que troben–, els iPhone 12 funcionaran majoritàriament en modalitat 4G fins i tot en les encara escasses zones on hi hagi cobertura 5G. L'accés 5G només s'activarà mentre l'aplicació que estem fent servir requereixi la velocitat addicional. Tècnicament, aquesta gestió dinàmica de la connectivitat té l'avantatge d'optimitzar el consum de bateria, però planteja interrogants sobre la neutralitat d'accés als serveis de la xarxa que s'espera de qualsevol dispositiu. És possible que l'usuari pugui desactivar la funció, però no ho sabrem fins que puguem provar els nous telèfons.

Aneu acomiadant-vos dels cables

La bateria dels telèfons Apple es pot carregar sense fils des de l'iPhone 8 del 2017. Però la marca diu –i té raó– que les bases de càrrega Qi existents són imprecises perquè cal fixar-se bé en quina posició hi dipositem el mòbil si no volem arriscar-nos a trobar-lo descarregat quan el tornem a agafar. Per això els iPhone 12 inclouen una variant pròpia de l'estàndar Qi –anomenada MagSafe, recuperant la denominació dels enyorats connectors magnètics d'alimentació dels antics portàtils MacBook– que afegeix uns imants per forçar de manera inequívoca l’encaix entre el telèfon i el carregador. Aquesta nova i decidida aposta per la càrrega sense fils té un objectiu final: acabar prescindint de totes les connexions cablejades, en un camí iniciat amb la supressió del minijack d’auriculars a l'iPhone 7 del 2016. Un avantatge secundari és que l'absència de connectors fa més estanc l'aparell, sobretot si s'acaba imposant l'altra dèria d'Apple: substituir la targeta SIM física de l'operadora, que també requereix una obertura, per una eSIM virtual com la que ja admeten per a la segona línia els iPhones des de l'Xs del 2018.

La trampa del carregador que no teniu

Els iPhone 12 –i tots els telèfons de models anteriors que es venguin a partir d'ara– no inclouran a la caixa el tradicional adaptador de corrent per carregar la bateria. Apple diu que ho fa per raons mediambientals: calcula que hi ha 2.000 milions de carregadors de la marca oblidats en calaixos dels clients de tot el món, i si evita posar-ne un altre amb cada iPhone nou li cabran un 70% més de telèfons en cada contenidor de transport, estalviant així emissions contaminants. Però resulta que el cable de càrrega que inclourà la caixa és del connector Lightning propi a l'USB-C que fan servir els adaptadors dels iPhone 11, no a l’USB-A dels més antics. O sigui que molts compradors de l’iPhone 12 hauran de comprar igualment un adaptador de corrent nou o bé recuperar també el cable de l'antic. Un altre accessori que desapareix de la dotació de sèrie són els auriculars amb cable EarPods... menys al mercat francès, on l’estricta normativa sobre radiacions electromagnètiques obliga Apple a continuar donant-ne uns.

Un iPhone més regional

Les operadores de telefonia europees proporcionen el servei 5G en l’anomenada banda mitjana de freqüències de ràdio, al voltant dels 3,5 GHz, i ho faran també en la banda baixa dels 700 MHz. Als EUA, en canvi, hi ha operadores que emeten el senyal 5G en la banda mil·limètrica, per sobre dels 26 GHz. Per això, els iPhone que es vendran allà portaran un antena més, clarament visible en un dels laterals del telèfon. A la pràctica, això vol dir que si arribeu a tornar a viatjar als EUA hi podeu comprar un iPhone 12 amb la seguretat que funcionarà aquí, però el que compreu aquí potser no tindrà cobertura 5G en algunes zones d'allà. En sabrem els detalls a partir de la setmana que ve, quan es pugui esventrar algun dels primers telèfons que arribin a mans dels clients i veure quin xip de mòdem incorpora.

Pantalles més dures, però no tan fluides

Apple presumeix de la resistència de la pantalla dels iPhone 12, derivada dels elements ceràmics que hi ha afegit el seu proveïdor de vidre Corning Glass (sí, el mateix del Pyrex). Però evita reconèixer que la freqüència d’actualització (l'anomenat refresc) de la imatge continua sent de 60 Hz, molt per sota dels 120 Hz que ja ofereixen els models més recents de Samsung i Xiaomi, entre d'altres. La diferència es nota en la fluïdesa, sobretot en els videojocs. A favor d'Apple cal dir, però, que les pantalles de 120 Hz també consumeixen molta més bateria.

Més memòria

Dues de les informacions tradicionalment absents de les especificacions dels iPhone són la capacitat de la bateria i la dotació de memòria RAM. Per saber la primera també haurem d'esperar a provar un telèfon, però la segona ja ha sortit a la llum gràcies a una eina de desenvolupament d'aplicacions: l'iPhone 12 i l'iPhone 12 mini porten 4 gigabytes (GB), la mateixa quantitat que els iPhone 11 Pro, mentre els iPhone 12 Pro i Pro Max surten amb 6 GB. De tota manera, no s’ha de comparar la quantitat de memòria RAM d'un iPhone amb la d'un mòbil Android perquè la integració estreta entre el hardware d'Apple i el sistema operatiu iOS permet gestionar-la de manera més eficient.

Zoom, però no tant

Apple va explicar de manera ambigua les prestacions de la càmera dels nous iPhone 12 Pro. En realitat, el teleobjectiu té 2,5 augments, però l'empresa va fer referència a un marge d'ampliació de cinc augments prenent com a referència tramposa el factor 0,5x de la lent ultra gran angular i no el factor 1x de la lent gran angular estàndard, com fa tothom. La càmera, això sí, té alguns elements interessants, com el recurs de l'estabilitzador òptic a moure el captador d'imatge i no la lent, com és habitual.

651x366 El Homepod d'Apple / APPLE El Homepod d'Apple / APPLE

HomePod mini, un cavall de Troia amb música

L'únic producte nou d'Apple que va acompanyar els iPhone 12 en la presentació de dimarts va ser un altaveu connectat amb la majordoma digital Siri. Per la forma esfèrica seria temptador comparar-lo amb el nou Amazon Echo, però costa el doble (99 euros) tot i no ser possible combinar-ne dues unitats per obtenir un parell estèreo. El motiu pot ser que el HomePod mini inclou el xip U1 de detecció de proximitat –que ja ens va cridar l’atenció als iPhone 11–, que el converteix en l'element central d’una xarxa domèstica d’objectes connectats. Precisament Amazon està promovent l’estàndard propi Sidewalk per interconnectar objectes domèstics de diferents fabricants. Per cert, l’orgull amb què Tim Cook va parlar dels 25.000 milions de consultes que Siri atén cada mes no està del tot justificat: havent-hi 1.000 milions de dispositius iOS en funcionament, la xifra es redueix a menys d'una consulta diària per usuari, de manera que no sembla que Siri s’hagi integrat gaire en la vida dels clients d'Apple.