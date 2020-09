Els iPhone amb 5G encara no arriben

Els clients més fidels d’Apple, els que esperen cada mes de setembre per canviar-se l’iPhone pel model més nou, aquest any hauran de tenir una mica de paciència. En la presentació de novetats d’aquest dimarts la firma no va mostrar els esperats iPhone 12, que seran els primers compatibles amb les xarxes 5G. La pandèmia i altres factors n’han endarrerit el cicle de producció respecte al que és més habitual i s’espera que arribin durant el mes que ve, a temps per al lucratiu període de les vendes nadalenques.

Per amenitzar aquesta espera, Apple va escenificar una presentació de novetats -la segona que fa en format virtual, també degut a la pandèmia- amb els rellotges intel·ligents com a protagonistes. El nou Apple Watch 6 (a partir de 429€) arriba amb noves esferes, en més colors de carcassa i nombrosos formats nous de corretges, però la novetat més destacada és que incorpora un nou sensor per mesurar en 15 segons el percentatge d’oxigen a la sang, un indicador significatiu de la presència d’apnees del son i d’altres condicions generals de salut. Aquesta funció, que rellotges d’altres marques ja ofereixen, es trobava a faltar en els d’Apple, tan orientats com estan a la vigilància de la salut i la forma física. En el Watch 6 es combina amb un altímetre que pondera la mesura d’oxigen segons l’alçada en què està l’usuari, i amb el sensor cardíac ja existent per advertir de condicions com l’asma. Tot i això, les possibilitats de l’Apple Watch com a dispositiu mèdic estan molt més aprofitades als EUA, on institucions sanitàries com centres de recerca i mútues mèdiques poden integrar-lo en les seves operacions. Aquí la relació s’estableix únicament entre el rellotge i el seu propietari, mitjançant la completa apli Salut de l’iPhone.

Més rellotges

A més del nou Watch 6, Apple també es va despenjar ahir amb un nou rellotge de gamma mitjana, el Watch SE (des de 299 €). Respecte al model bàsic Watch 3, que continua a la venda, l’SE inclou la funció de GPS i la de detecció de caigudes, amb avís automàtic als serveis d’emergència. Totes dues són d’interès per a la nova funció Family Setup, que permet vincular a un únic iPhone diversos rellotges, un per a cada fill o persona gran que depenguin de nosaltres. L’aplicació permet tant establir límits d’ús i comunicació com geolocalitzar l’usuari del rellotge. Aquesta funció requereix, això sí, les variants del Watch 6 o del Watch SE amb connexió de mòbil, que costen 50 € més.

En una aposta encara més ferma pels rellotges com a dispositius de quantificació personal, la marca va desvelar ahir el nou servei Fitness+ d’activitats físiques dirigides. Amb un model semblant al de Fitbit Premium, amb vídeos professionals d’entrenament a diversos nivells, Fitness+ aporta la sincronització amb el rellotge: els indicadors de ritme cardíac, oxigenació i altres apareixen en temps real a la pantalla del telèfon, tauleta o televisor on estem mirant el vídeo. Si l’usuari està abonat a Apple Music, la banda sonora de la sessió consta de cançons del servei. El servei costarà 10 dòlars al mes (o 80 a l’any) per a una família de sis membres, però de moment no estarà disponible aquí.

Tornant al hardware, Apple també va renovar ahir parcialment la gamma iPad de tauletes, que en 10 anys ha venut 500 milions d’unitats. El model bàsic (379 €), que és la vuitena generació, ha rebut una millora de processador que accelera un 40% el rendiment i ara també admet el reconeixement d’escriptura manual en les aplicacions. L’autèntica novetat, però, va ser l’iPad Air, amb una carcassa semblant a la dels iPad Pro i pantalla completa, gràcies al desplaçament del sensor dactilar TouchID al botó d’encendre i apagar l’aparell (com en alguns smartphones de Sony i en el meu Samsung Galaxy S10e). La gran sorpresa va ser que el nou iPad Air (a partir de 649 €) porta el nou processador A14 Bionic d’Apple, el mateix que portaran els futurs iPhone 12. És la primera vegada que la firma no presenta el seu xip més potent amb un mòbil sinó amb una tauleta.

Malgrat que Apple justifica l’aposta continuada pels iPad amb la necessitat de mantenir connectades les persones (malalts, estudiants) en temps de pandèmia, en realitat té un motiu molt clar: les tauletes són ara els dispositius Apple més assequibles per accedir a la segona línia de negoci de la firma: els serveis, que ja representen el 22% de la facturació, només per darrere dels telèfons.

Nou model de subscripció

Per captar nous abonats, Apple va presentar ahir Apple One, una modalitat de subscripció que agrupa les del servei iCloud d’emmagatzematge al núvol, l’ streaming musical d’Apple Music, el vídeo a la carta d’Apple TV+ i la plataforma Arcade de videojocs amb una quota mensual única, més econòmica que les dels quatre serveis per separat: per 15 € al mes, la modalitat individual inclou 50 GB d’espai al núvol, que s’amplien a 200 GB compartits entre sis usuaris en la modalitat familiar de 20 € mensuals. En altres països hi ha una tercera opció Premium que hi afegeix l’agregador de notícies News+ i l’esmentat Fitness+.

Finalment, hi va haver una bona notícia per als propietaris de models anteriors d’iPhone i iPad que no tenen intenció de renovar-los: no hauran d’esperar que arribin els iPhone 12 per poder actualitzar els seus aparells. A partir d’avui es podran descarregar els nous sistemes operatius iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 i tvOS 14, que a banda de moltes millores tècniques inclouen els canvis visibles més importants de la història dels dispositius Apple, gràcies a la possibilitat de personalitzar la pantalla d’inici -com qualsevol mòbil amb Android- i abandonar així la tradicional i inflexible graella d’icones.