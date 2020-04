iPhone SE 2020: Apple vol competir en preu

Potser per vergonya de fer-se notar davant un món confinat i abocat a una brutal crisi econòmica i de consum, o potser perquè ja tenien previst fer-ho així, Apple ha presentat aquest dimecres un nou model d’iPhone de la manera més discreta possible: afegint-lo a la seva web i distribuint un comunicat de premsa. Tot i això, l’iPhone SE podria ser un dels productes més importants dels últims anys per a la tercera marca mundial de mòbils, fins i tot en temps del covid-19 i d’un estancament de les vendes de smartphones que no siguin 5G.

Si l’aspecte i el nom de l’iPhone SE us sonen d’alguna cosa, és normal: Apple no s’ha escarrassat gaire amb l’exterior. La marca repeteix amb l’aparell l’operació que fa cada tres anys des del 2013 (¿recordeu els iPhone 5c i les seves carcasses de plàstic de colors?): treure un telèfon menys car –tractant-se d’Apple mai és pertinent parlar de barat– per atreure els consumidors que no volen o no poden aspirar als models més avançats. En aquesta ocasió fins i tot ha reciclat la denominació SE del telèfon del 2016, i ara haurem d’estar una temporada afegint el cognom 2020 al nou. Però a diferència d’aquell, que tenia pantalla de quatre polzades, ara la firma manté el que probablement deu ser el disseny més popular de la marca, amb pantalla de 4,7 polzades i cantells arrodonits, que va presentar amb l’iPhone 6 del 2014 i ha sobreviscut al catàleg en forma de l’iPhone 8 del 2017. Molt diferent de la tendència que domina actualment el mercat, amb pantalles de més de sis polzades que ocupen el 90% de la superfície frontal gràcies al recurs a la biometria facial i a lectors dactilars amagats.

Aquest nou iPhone SE no té res d’això. Apple s’adreça als compradors que volem un telèfon actualitzat en potència i funcionalitat, però trobem més còmode un aparell compacte i lleuger que a aquestes altures el mercat ja considera petit i preferim desblocar-lo i autoritzar els pagaments mòbils amb el dit que fer-ho amb el reconeixement facial.

A dins, la cosa canvia. El nou SE està impulsat pel processador A13 Bionic d’Apple, el mateix que porten els models de gamma alta iPhone 11. Per tant, es tracta d’un telèfon amb tota la potència que Apple ofereix comercialment ara com ara per executar les aplicacions més exigents, com són les de realitat augmentada i els videojocs. L’ús de l’A13 també s’hauria de notar en la qualitat fotogràfica i de vídeo: el SE porta només una càmera principal amb captador de 12 megapíxels (mpx), però les funcions de fotografia computacional habilitades per la potència del xip haurien de proporcionar resultats prou satisfactoris en situacions de contrallum i desenfocament del fons. Aquesta última possibilitat també s’estén a la càmera frontal del SE, amb captador de 7 mpx, que es converteix així en el primer iPhone de 4,7 polzades amb capacitat per fer selfies en modalitat de retrat. En canvi, la càmera principal única farà probablement que el nou iPhone estigui per sota dels rivals orientals equipats amb dues o més càmeres en aspectes com la fotografia nocturna i la telefotografia, que aquí passa exclusivament pel zoom digital de cinc augments. Ho veurem quan tinguem ocasió de provar-lo.

Internament, l’iPhone SE del 2020 també incorpora altres actualitzacions notables respecte a l’iPhone 8 que ve a substituir en el catàleg d’Apple. No és compatible amb les noves xarxes 5G –com cap iPhone fins al setembre– però amb 4G assoleix una velocitat nominal d'1 gigabit per segon: menys que els iPhone 11, que porten quatre antenes MIMO, però més que l’XR. En canvi, funciona amb les xarxes sense fils wifi 6. Posats a prescindir dels fils, no inclou minijack d’auriculars i es pot carregar per inducció. També disposa de càrrega ràpida de bateria, però cal comprar a banda el carregador necessari per gaudir-ne.

Respecte a la capacitat, ofereix tres versions. La de 128 GB hauria de ser la més venuda: els 64 GB de la bàsica permeten anunciar el SE per sota de l’important llindar dels 500 euros, però poden quedar-se curts per als usuaris que instal·len moltes aplicacions i no guarden les fotos i els vídeos al núvol, sobretot considerant que el SE –com cap altre iPhone– no admet targetes d’ampliació de memòria. Sembla prudent invertir 50 euros més per duplicar-ne la capacitat. En canvi, els 170 euros necessaris per quadruplicar-la fins als 256 GB semblen excessius. El que sí que admet són dues targetes SIM, per tenir dos números de telèfon al mateix aparell.

L’iPhone SE del 2020 resulta una opció atractiva per als propietaris de models anteriors que ja estiguin contents amb el format tradicional i vulguin posar-se al dia. D’aquesta manera poden continuar dins de l’elaborat ecosistema de serveis i aplicacions d’Apple –per exemple, segur que molts compradors agrairan l’any d’Apple TV+ gratuït– sense haver de deixar-s'hi 1.000 euros o més.