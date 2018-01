La impugnació de la investidura de Puigdemont malgrat el Consell d'Estat i l'opinió de tots els juristes, i quatre notícies del dia més

1.

Rajoy ignora el Consell d’Estat i impugna la investidura de Puigdemont. L’òrgan consultiu considera que “en aquest moment” no es pot portar la seva candidatura al TC.

2.

El Consell d’Estat dona una bufetada històrica a Rajoy. La vicepresidenta espanyola s’ha mostrat aquesta setmana molt descol·locada pels moviments de Puigdemont. L'anàlisi d' Ernesto Ekaizer.

3.

Els juristes qüestionen els fonaments del recurs al TC. Els experts coincideixen que no hi ha fonaments jurídics per a presentar un recurs al TC, però discrepen sobre si s'estan vulnerant els drets polítics del candidat.

4.

L’Estat Islàmic planejava un atac com el del Bataclan a Barcelona. Un informe de dos experts analitza el 17-A i els precedents.

5.

El Camp Nou s’enamora de Coutinho a primera vista. El brasiler, amb un futbol elèctric, debuta a la segona part del derbi que es va endur el Barça.