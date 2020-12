Iñaki Gabilondo reivindica la "veritat" del periodisme comarcal

El periodista Iñaki Gabilondo està "decebut" amb els mitjans de comunicació generalistes i la cobertura que han fet durant la pandèmia. "M'ha decebut la persistència del periodisme en encanallar-se en els vells prejudicis. No han entès que estàvem en una emergència i no en un camp de batalla", ha afirmat Gabilondo durant la celebració del Dia de la Premsa Comarcal que organitza l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

En una conversa amb el periodista Josep Capella, Gabilondo ha analitzat l'impacte de la crisi del coronavirus en la professió, així com els diferents efectes en la premsa comarcal i local. " En el periodisme comarcal hi ha la veritat que tot l’altre periodisme hauria de copiar. Per aprendre i no per mirar, com habitualment es fa des de les alçades, amb commiseració", ha reivindicat Gabilondo, que considera que "el periodisme ha de posar rumb a l'home". El periodista també ha parlat de fake news i de com tenen menys efecte en la premsa local. "És un territori més limitat però més real. L'ésser humà és al centre de tot i, a sobre, és un ésser humà conegut", ha conclòs.