WhatsApp comença a recuperar-se de la incidència que l'ha fet estar fora de servei

WhatsApp ha deixat de funcionar al voltant de les 9.30 h d'aquest divendres, però el servei ha començat a restablir-se a les 10 del matí, tot i que encara no opera amb normalitat. De moment la companyia no ha donat cap explicació sobre aquesta incidència, però diversos usuaris de Twitter d'arreu del món han explicat a través d'aquesta xarxa social que tenen problemes per enviar i rebre missatges a través de l'aplicació de missatgeria.

Pàgines web com Down Detector, que recullen les incidències de les principals xarxes socials i aplicacions de comunicació digital, indiquen que el problema afecta la major part d'Europa, i també alguns punts d'altres continents, com ara el sud-est asiàtic.