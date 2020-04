El coronavirus que no curava l'independentisme

260x366 Portada d'El País, 18 d'abril 2020 Portada d'El País, 18 d'abril 2020

No tens notícies? Treu alguna cosa de Catalunya. Tens notícies però no et convenen? També: Catalunya mai no falla. Aquesta sembla ser la màxima imperant a la premsa de Madrid. El País obre portada amb "Torra busca reforçar l’independentisme durant la crisi". Tremenda notícia. Com si el PSOE no defensés mesures que lliguen amb la seva ideologia. Com si Podem no intentés també marcar perfil. Com si el PP no defensés els interessos del seu electorat. Com si Foment del Treball no pressionés per facilitar els acomiadaments. Etcètera. Però, aparentment, només l’independentisme és prou digne d’aparèixer presidint el diari de més tirada d’Espanya només pel simple fet de seguir existint. El subtítol que se suposa que justifica el tema és: "El Govern impulsa les seves pròpies mesures enfront de les de l’executiu". Quan és una autonomia del PP la que es rebel·la contra el precari pla de Sánchez, ¿també és independentisme? La caverna fa dies que diu que Podem està impulsant una dictadura bolxevic. Salvant les distàncies de to, ¿no està aplicant la mateixa tècnica El País, recorrent a l’enemic comú per cohesionar els lectors i apartar-los la mirada de les incòmodes realitats que s’amunteguen al costat del president espanyol?

"Un independentista busca reforçar l’independentisme durant la crisi" és una formulació que evidencia com n’és de prima la notícia. Del que es tracta és de dibuixar Torra –que, al capdavall, està acatant l'Estat– com un personatge sinistre que s’aprofita de la desgràcia per al seu benefici. Això mentre el govern del PSOE activa polítiques de recentralització descarades i tracta amb menyspreu els càlculs de Catalunya i altres comunitats autònomes que assenyalen un nombre de morts molt més gran per la pandèmia. Però no perdo l’esperança. Potser demà ho explica el diari de Prisa: "L’unionisme busca reforçar la unitat d’Espanya durant la crisi".