La independència judicial no va nua, diuen des de Madrid

260x366 Portada El País 20/11 Portada El País 20/11

Només un diari de Madrid –'El País'– recull a la seva primera pàgina que un portaveu del PP es vantava de controlar el Tribunal Suprem. Ocupa, en canvi, molt més lloc una no-notícia com el possible avançament electoral a Espanya. I la qualifico de no-notícia perquè el titular a 'La Razón' és "La Moncloa desautoritza Ábalos i descarta el superdiumenge", mentre que a 'La Vanguardia' és "Sánchez deixa obert un avançament electoral al maig" i a 'El Periódico' opten per "El govern ja parla de legislatives al maig". És a dir, bla-bla-bla polític, sense cap conseqüència pràctica ara com ara, però prou mal·leable perquè cada capçalera faci les seves càbales en funció dels seus interessos editorials. En canvi, que un senador del PP reconegui obertament la manca d'independència del poder judicial a Espanya... ¿no és notícia, i de les escandaloses? Doncs sembla que no: només cal veure com l''Abc' dedica la seva segona portada monogràfica a un assumpte de capitalíssima importància: si l'exèrcit tindrà representació o no en el Saló de l'Ensenyament de Barcelona.

Quan escric això, ja sabem que Manuel Marchena ha renunciat a presidir el Consell General del Poder Judicial. El pacte PP-PSOE ha saltat pels aires. Associacions de jutges i fiscals han denunciat el que consideren una conxorxa política. ¿De debò els diaris no van intuir que aquest missatge filtrat era pura pólvora capaç de sacsejar l'escena? ¿No deu ser, més aviat, que unes capçaleres que defensen habitualment el sistema no han volgut fer llenya de l'arbre judicial caigut i prefereixen seguir afirmant que la independència del poder judicial, com l'emperador, va vestida de vint-i-un botons? Avui és un bon dia per explicar que les portades, a vegades, tenen més valor pel que no recullen.