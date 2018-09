L'independentisme manté el pols després de l'any més convuls, i quatre notícies més del dia

1.

L’independentisme manté el pols després de l’any més convuls. Un milió de persones desborden l’avinguda Diagonal en el preludi d’una tardor de mobilitzacions.

2.

Els mitjans del món destaquen l'assistència multitudinària a la Diada. Els diaris i portals internacionals també recorden els polítics presos i exiliats.

3.

La ministra de Sanitat dimiteix per "no perjudicar el govern de Sánchez". María Luisa Carcedo, actual alta comissionada contra la pobresa infantil, la substituirà.

4.

Tornada a l'escola: la il·lusió per començar (de zero). Alumnes, pares i docents tornen avui a les aules després de les vacances escolars, però per a moltes famílies i professionals és un doble inici, perquè no només comencen el curs sinó que s’estrenen en el món de l’educació.

5.

L'ultra Orbán esquinça el Partit Popular Europeu. El Parlament Europeu debat si activa per primer cop el 'botó nuclear' per deixar Hongria sense vot.