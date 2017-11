Els indicis que Rajoy cobrava sobresous en negre no deuen ser notícia

260x366 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu

Després d'anys d'àrdues investigacions, el cap de la UDEF ha assenyalat que hi ha indicis per considerar Mariano Rajoy com a receptor de sobresous en negre de la caixa B del PP. ¿Qui podia sospitar que, rere la misteriosa i indesxifrable anotació "M. Rajoy" que hi ha en els 'papers de Bárcenas', la identitat que s'amagava fos (indiciàriament, ehem) la del president espanyol? Refets de la sorpresa inicial, acudim veloços a les portades del dia –avui sense l'ARA ni 'El Punt', que feien vaga la jornada anterior– per veure com han tractat l'assumpte a les seves primeres pàgines. ¿Quins verbs esmolats hauran fet servir? ¿Quines intencions hauran deixat lliscar? ¿Alguna crida de l'editorial destacada a primera pàgina, demanant la dimissió de Rajoy? Doncs no ben bé: el nombre de centímetres quadrats –afinat a la micra– que hi dediquen és exactament zero. Deuen faltar indicis.

Bravo

Parlant de descobriments meritoris, cal donar un accèssit a Cristian Campos. En un article a 'El Español' en el qual intenta demostrar que "l'odi, la xenofòbia i el provincianisme campen per Catalunya", cita una trentena de cognoms de gent del diari ARA i troba (preparin-se per a la sorpresa) que són tots catalans. I, en canvi, a 'El Español' hi ha gent catalana, de Logroño o de Sevilla. Mira que llegeixo coses lòquers al cap del dia, però que un articulista basteixi una columna sencera sobre el fet que un diari escrit en català tingui redactors catalans i no de Logroño, francament, em supera.

Rebravo

I no puc deixar de posar la portada de l''Abc', amb els alcaldes a Brussel·les i el text "Dando la vara". Em van fer perdre un preciós minut de la meva vida per comprovar que no, que no era un muntatge.