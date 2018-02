Les indissimulades ganes d'unes noves eleccions

260x366 Portada d''El Periódico', 5 de febrer del 2018 Portada d''El Periódico', 5 de febrer del 2018

Hi ha una paraula que es repeteix als titulars de portada dels quatre diaris catalans: 'investidura'. Ara bé, amb diferències de to. I així, trobem titulars que veuen la llum al final del túnel, com el que publica 'El Punt Avui' ("Puigdemont i ERC refan ponts per a la investidura") o el de l'ARA ("JxCat i ERC encarrilen la investidura"). A 'La Vanguardia', en canvi, ja no parlen d'un acord entre dos, sinó que ho rebaixen a provatura d'una sola de les parts: "ERC intenta reconduir la investidura a Brussel·les". En el cas d''El Periódico' ("ERC i Puigdemont tracten sobre una altra investidura") la paraula clau és 'altra', és a dir, se suggereix un 'no' a Puigdemont, mentre que la resta dels diaris es decanten per un 'sí'. Se'm fa difícil considerar una casualitat que mentre que tres rotatius parlen de 'la' investidura –'the one and only'– sigui precisament el diari de Zeta qui hagi optat pel més ambigu, "una altra" investidura.

En tot cas, a Madrid tenen altres plans, més radicals. Es nota, per exemple, en el titular d''El País': "ERC visita Puigdemont per pactar el calendari electoral". Aquí la paraula 'investidura' ja ha volat de la titulació. I s'hi introdueix "calendari electoral", que sona més a anar a votar que no pas a designar un president. Tanco l'article just quan acaba de sortir el CIS que catapulta Ciutadans com a tercera força a Espanya i a punt de trencar el bipartidisme. Pensar que l'independentisme es jugarà la precària majoria absoluta a una nova tirada de daus em sembla limítrof a la frivolitat. Però no m'hi jugaré afaitar-me el cap al zero o subscriure'm a 'El País': vivim temps excepcionals i coses més estranyes s'han vist.

Àlbum de titulars

