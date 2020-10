La vida de la conquistadora Inés Suárez arriba a La 1

La 1 estrena aquest dimecres, a les 22.35 h, Inés del alma mía, la sèrie basada en la novel·la homònima d’Isabel Allende que narra la història real d’Inés Suárez, una dona extremenya que el 1537 es va embarcar cap a Amèrica a la recerca del seu marit, que hi havia anat uns anys abans i de qui no tenia notícies. Després d’haver creuat l’Atlàntic es va assabentar que l’home era mort i va decidir enrolar-se a l’expedició que liderava Pedro Valdivia, que es convertiria en el gran amor de la seva vida. Suárez va ser una figura clau d’aquella campanya, que va culminar amb la conquesta espanyola de Xile: va destacar com a guerrera i va tenir un paper determinant en la fundació de Santiago de Xile.

Elena Rivera dona vida a la protagonista de la sèrie, a qui defineix com “una dona avançada al seu temps”. El paper de Valdivia l’interpreta Eduardo Noriega, que considera que Suárez és “un altre exemple de tantes dones que la història ha deixat a l’ombra”. Benjamín Vicuña, Carlos Bardem, Francesc Orella i Enrique Arce també formen part del repartiment de la ficció, que RTVE ha produït conjuntament amb la productora Boomerang TV i amb la cadena xilena Chilevisión. Rodada entre Espanya, Xile i el Perú, la ficció, de vuit capítols, ha comptat amb un equip d’unes 350 persones, als quals s’han sumat més de 2.500 figurants. El cubà Alejandro Bazzano ( La casa de papel) i el xilè Nicolás Acuña han dirigit la sèrie, escrita per Paco Mateo.

Isabel Allende, que segons TVE ha estat involucrada en el projecte des del principi, assegura que la sèrie és “fidel” no només a la seva novel·la (publicada el 2006) sinó també “a la veritable història de qui va ser aquesta dona extraordinària, l’única dona espanyola que va arribar a la conquesta de Xile el 1541”. “És una dona a qui sempre he admirat pel seu valor, el seu coratge i la seva generositat, i que va ser oblidada per la història. Ara aquesta sèrie la porta al món d’avui, amb tots els seus valors i la seva complexitat”, afegeix l'escriptora xilena.

Abans d’arribar a La 1, Inés del alma mía ja s’ha pogut veure a Amazon Prime Video, que la va estrenar el 31 de juliol.