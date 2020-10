Premi europeu a l'especial de l''InfoK' sobre el coronavirus

CIRCOM, l'Associació Europea de Televisions Regionals, ha atorgat una menció especial en la categoria de programes informatius a l'edició especial que l' InfoK va dedicar al coronavirus el 26 de febrer, tot just dos dies després que es diagnostiqués el primer cas de covid-19 a Catalunya. Aquell programa s'ha convertit en l'edició més vista de la història de l' InfoK a la carta, amb més de 156.000 reproduccions a internet, i es va reemetre uns dies després a TV3.

Els membres del jurat asseguren que van quedar "impressionats" per un programa "ple de dades" sobre el coronavirus "produït tan al principi" de la crisi sanitària. "És un plaer veure el programa. Els fets van ser explicats d'una manera molt creativa i pedagògica. Potser molts dels que treballem principalment per a audiències adultes ens podríem inspirar en aquesta manera juganera i creativa d'explicar fets complicats", afegeix el jurat, que destaca també que "la inclusió de gràfics a la peça és realment efectiva"; que la presentadora, Laia Servera, és "encantadora i clara", i que "la seqüència que utilitza retoladors per construir una imatge està particularment ben construïda i presentada". En resum, diuen els membres del jurat, aquell InfoK constitueix "un impressionant programa explicatiu sobre el coronavirus per als nens".

El primer premi en la categoria de programa informatiu l'ha guanyat un especial de la BBC sobre els atracaments a punta de ganivet a Londres. Entre els rivals de l' InfoK hi havia també espais de la televisió finlandesa Yle, la noruega NRK, la italiana RAI, la irlandesa RTÉ i Telemadrid.

CIRCOM és una organització internacional que es dedica a estudiar de manera pràctica, concreta i innovadora les televisions d’Europa i contribuir al desenvolupament de la cultura i les identitats regionals. En formen part unes 300 cadenes de televisió de més de 30 països, entre les quals hi ha la BBC, la RAI, France Télévisions, la portuguesa RTP o l'austríaca ORF.