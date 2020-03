L''Info K' s'emetrà quatre vegades cada dia mentre les escoles segueixin tancades

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) continua introduint canvis a la seva oferta televisiva i radiofònica per adaptar-se a l'actual situació de confinament de la població. Durant els últims dies ja s'havia anunciat que TV3 i el 3/24 compartiran programació, que l'Esport3 farà el mateix amb el Super3, i que Catalunya Ràdio i Catalunya Informació emetrien també de forma simultània. Aquest dilluns s'han anunciat noves mesures que afecten, d'una banda, el Super3, i de l'altra iCat i Catalunya Música.

Pel que fa al canal infantil de TV3, a partir de demà incorpora alguns canvis en la seva programació habitual que tenen l'objectiu d'" oferir als súpers que són a casa durant tot el dia una oferta molt més àmplia de continguts". La principal novetat és que, a partir d'aquest dimarts, l'informatiu infantil Info K s'emetrà quatre cops cada dia: a les 10 h, a les 13.30 h, a les 19.30 h i a les 20.30 h. A més, s'afegiran a la graella programes divulgatius com Dinàmiks (20.45 h) i la sèrie documental Els camins més perillosos per anar a l'escola (21.10 h).

Així mateix, el Super3 vol potenciar la participació dels nens mitjançant l'espai Explica'ns coses, a través del qual els joves espectadors del canal poden fer arribar a l' Info K vídeos i fotografies que mostrin què fan durant els seu confinament, i també dubtes relacionats amb el coronavirus que el programa resoldrà amb l'ajuda de diversos experts.

D'altra banda, a la web del Super3 s'ha obert l'espai Superpropostes d'estar per casa, amb "idees per fer receptes fàcils de cuina, llegir i enviar recomanacions de llibres, fer manualitats, coreografies, visitar webs científiques o fer creacions artístiques emprant el menjar com a matèria base". La cadena avança també que el portal del Super3 està preparant " una nova línia de contingut relacionada amb l’aprenentatge", en què es tractaran "qüestions relacionades amb la ciència, els animals, la música o la història, entre altres matèries".

Música i cultura enregistrades

Pel que fa a la ràdio, tant iCat com Catalunya Música oferiran a partir d'ara una programació enregistrada, per substituir la graella habitual. "Tenint en compte que el confinament és la mesura preventiva més eficaç per evitar els contagis, es creu oportú aturar l'activitat en directe d'aquestes emissores i posar en funcionament una programació enregistrada per a tots dos canals que ja està confeccionada i preparada per ser emesa", explica la CCMA. Aquesta graella alternativa combina la música amb "reemissions de contingut cultural en les franges en què habitualment s'estrenen programes d'aquestes característiques", i s'ha elaborat durant les últimes setmanes amb la previsió que es pogués arribar a l'actual situació de confinament de la població".

A més, iCat estrenarà aquest dimarts iCat a casa, un programa que Albert Miralles (conductor habitual d' Els experts) presentarà des de casa seva, on està confinat, i que "comptarà amb la participació de tot l’equip de l’emissora, format per redactors, productors, programadors i locutors", fent teletreball. L'espai, que s'emetrà de dilluns a divendres a les 9 h i a les 18 h, informarà sobre l'actualitat cultural relacionada amb l'aturada general del sector a causa de l'epidèmia del coronavirus, es farà ressò de les iniciatives digitals que el món de la cultura ofereix aquests dies a la població i promourà el consum cultural des de casa.

La CCMA subratlla que, amb aquests canvis a la graella, iCat i Catalunya Música seguiran complint la seva "missió primària" d'"oferir música i cultura a l'audiència en un moment en què el confinament de la majoria de la població pot fer necessari aquest tipus de contingut", alhora que es preserva la salut dels seus treballadors i s'alliberen recursos humans i tècnics " per fer front a les necessitats i reptes de caràcter informatiu que es vagin plantejant".