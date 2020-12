Els informatius de TV3 van dedicar un 90% del temps al covid a l'inici de la pandèmia

El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un informe que analitza el tractament informatiu a TV3 de la pandèmia de covid-19 entre el 13 de març i el 30 de juny del 2020. Els espais analitzats han sigut els informatius, els magazins, els programes especials, les entrevistes i els espais d’opinió. L’informe pivota sobre dues variables centrals: el temps de notícia i el temps de paraula. Sobre la base d’aquests dos conceptes, s’aporten dades sobre les temàtiques tractades i a quines persones i agrupacions s'ha donat veu.

L’informe constata que TV3 va abordar la cobertura de la primera onada de la pandèmia amb una reestructuració de la programació en què va prioritzar la informació en detriment de l’entreteniment. En concret, la informació va augmentar un 11% i l’entreteniment va baixar un 10%. A conseqüència dels condicionants derivats de la situació sanitària, segons la CCMA, TV3 i el 3/24 van emetre en simultani del 16 de març al 10 de maig. També van introduir canvis de format en alguns programes, evitant compartir plató i multiplicant les connexions telemàtiques.

Els informatius van dedicar el 90% del temps a temes relacionats amb la pandèmia durant les cinc primeres setmanes. L’atenció prioritària sobre el covid-19 es va mantenir durant 110 dies consecutius, fins que el 8 de juny es va igualar el temps dedicat a la pandèmia amb la resta d’informacions. Al final del període analitzat –el 30 de juny, ja acabat el primer estat d’alarma–, l’atenció informativa en relació amb la pandèmia se situava per sota del 40% del temps

total. La veu majoritària en la informació de la pandèmia van ser els actors no polítics, que van suposar el 69,6% del temps de paraula als informatius, la qual cosa suposa 5 punts percentuals per sobre dels valors habituals abans de la crisi sanitària.