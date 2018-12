L'inquietant vídeo de Kevin Spacey defensant-se dels càrrecs sexuals

Després d'un any allunyat de la vida pública, per les acusacions d'assetjament sexual que s'apilaven contra ell, Kevin Spacey ha publicat un vídeo on assumeix el seu conegut rol de president Frank Underwood de 'House of cards' per fer una estranya defensa de la seva persona a través del personatge.

"Sé el que volen. Ens han intentat separar però el que tenim és massa fort i poderós", arrenca l'intèrpret, mentre prepara un plat a cuina, ganivet en mà i amb un davantal amb motius nadalencs. "Els vaig explicar a vostès els meus secrets més profunds i els vaig mostrar exactament del que son capaces les persones. Els vaig impactar amb la meva honestedat però sobretot els vaig desafiar i els vaig fer pensar. I van confiar en mi, encara que sabien que no havien de fer-ho. Així que això nostre no ha acabat, diguin el que diguin. A més, sé el que volen. Vostès volen que torni".

De fet, tot el vídeo juga amb l'ambigüitat i la confusió entre Spacey/Underwood, fins al punt que la filmació es titula "Let me be Frank" que es pot traduir tant com "Deixeu-me que sigui en Frank" com "Deixeu-me ser honest". L'actor diu també: "Alguns s'ho van creure tot i han estat esperant, contenint la respiració a veure si ho confessava tot. Es deixarien matar per escoltar-me declarar que tot el que es va dir és veritat i que vaig rebre el que em mereixia. Si tot fos tan senzill... però vostès i jo sabem que no ho és, ni a la política ni a la vida".

Aleshores, mirant directament a càmera –un altre tret distintiu del seu personatge televisiu, que trencava sovint la quarta paret– es pregunta: "¿Vostès no creurien el pitjor sense tenir proves, no? No s'apuntarien a jutjar sense conèixer els fets, veritat? O ja ho han fet? No, no vostès. Vostès són més intel·ligents que tot això". I afegeix: "Els puc prometre una cosa, si no vaig pagar el preu per les coses que tots dos sabem que sí que vaig fer, estic segur que no pagaré el preu per les coses que no he fet".

Per acabar-ho de fer estrany, Spacey acaba suggerint que vol tornar a encarnar el seu personatge més famós (i que va desaparèixer de la sèrie a la penúltima temporada, tot i ser el protagonista, precisament per les acusacions sexuals que van emergir, inclosa la d'un incident de joventut durant el qual, presumptament, durant una festa va intentar convèncer un noi de 14 anys que tingués relacions sexuals amb ell, que ja en tenia 26). "Totes aquestes suposicions van fer que tinguéssim un final tan insatisfactori...", mussita Spacey, en referència a com Netflix va matar el seu personatge, amb una el·lipsi narrativa, al principi de l'última temporada. "A pesar de la meva pròpia mort, em sento sorprenentment bé. I la confiança que, efectivament, coneixeran tota la veritat creix cada dia més. Un moment. Ara que hi penso, vostès mai no em van veure morir, oi?". Aleshores l'actor s'enfunda l'anell presidencial –que juga un paper rellevant a la ficció política que protagonitzava– i, mirant a càmera de nou, etziba: "Les conclusions poden ser tan enganyoses... M'enyoren?".