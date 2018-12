Com fer més intel·ligent la vostra llar

Les majordomes digitals com Siri, Alexa, Google Assistant i Bixby ja porten un temps esperant-nos als smartphones, però es preveu que sigui la seva irrupció a les llars en forma d’altaveus connectats el factor que acabi disparant-ne l’ús per accedir amb la veu a informació i serveis que actualment fem servir des del telèfon o l’ordinador. El fenomen tindrà també una altra conseqüència: la popularització de la domòtica.

Tot i que les xarxes wifi ja van fer viable incorporar als habitatges existents els dispositius d’automatització que abans eren reservats als de nova construcció, el seu ús ha estat fins ara força escàs, per la dificultat de fer compatibles uns aparells amb els altres i la complicació d’adaptar el seu funcionament a les rutines de la vida familiar. Ara, en canvi, la possibilitat de controlar la il·luminació, la climatització o la seguretat domèstiques donant ordres verbals en llenguatge més o menys natural -tot i que no en català- a un Amazon Echo o un Google Home afavoreix que ens plantegem comprar bombetes, termòstats, panys de porta, detectors de fum, sensors de presència i timbres connectats. Però aquest ecosistema incipient no és en absolut uniforme; per evitar frustracions convé parar atenció a diversos aspectes.

Què cal tenir en compte

Per començar, és possible que no us calgui comprar cap altaveu amb la marca d’algun dels gegants d’internet citats. Molts aparells recents de les marques tradicionals d’electrònica de consum ja inclouen un micròfon per interactuar amb una o més majordomes digitals. Per exemple, els televisors Sony Bravia amb Android TV serveixen per parlar amb Google Assistant; els models de Grundig inclouen Alexa, i els de Samsung aviat es podran comunicar amb Bixby.

Pel que fa als accessoris domòtics, els de marques prestigioses com Philips Hue i Ikea Trådfri (bombetes), Tado i Nest (termòstats), D-Link (càmeres), Belkin WeMo, TP-Link i Osram (endolls) conviuen a les botigues amb els d’altres menys conegudes com Eva, Teckin, Lifx, Akaso o Garza, per mencionar-ne només algunes. En tots els casos, abans de comprar un d’aquests aparells és imprescindible comprovar que sigui compatible amb la majordoma digital que fem servir. La majoria ho són amb Alexa i amb Google Assistant, però busqueu el segell respectiu a l’embalatge. Generalment la vinculació entre la majordoma digital i l’aparell connectat no és directa, sinó que s’estableix mitjançant l’aplicació específica que acompanya el segon, i que serveix per controlar-lo (encendre, apagar, canviar de color, obrir, tancar, ajustar la temperatura) de manera independent. Prepareu-vos, doncs, per instal·lar i actualitzar unes quantes icones més al vostre telèfon.

L’altre element de compatibilitat que cal considerar és la connectivitat. Els dispositius més econòmics solen connectar-se a la xarxa wifi, compartint les ones amb la resta del trànsit de dades de la llar, des de la navegació web fins a la televisió a la carta. També hi ha endolls i bombetes connectables via Bluetooth. Ara bé, les instal·lacions més fiables són les que fan servir un protocol específic de domòtica, com Z-Wave o sobretot Zigbee, que són xifrats, consumeixen menys que la wifi i tenen més cobertura que el Bluetooth perquè cada dispositiu fa de repetidor, ampliant automàticament l’abast en pisos molt grossos i xalets de diverses plantes.

L’inconvenient és que sovint cal afegir-hi un aparell suplementari -el hub o concentrador- que fa de pont entre la xarxa wifi on connectem el mòbil o l’altaveu intel·ligent i la xarxa domòtica. Els kits d’iniciació, com el de les bombetes Philips Hue (a partir de 100 € amb tres bombetes blanques i un comandament) o el de Samsung Smart Things -que Vodafone ven en exclusiva per 300 € amb una càmera, una sirena d’alarma i un sensor d’obertura de porta que també mesura la temperatura-, inclouen un d’aquests concentradors, però no us caldrà si el vostre altaveu de sobretaula és un Echo Plus (150 €) d’Amazon, que ja porta integrada la funció de Zigbee.

Hi ha accessoris domòtics que són compatibles tant amb Zigbee com amb Z-Wave: els termòstats Honeywell, les persianes Somfy, els panys Yale, entre altres; els concentradors de Wink i Samsung admeten els dos protocols. En canvi, els productes de Philips, Ikea i Belkin només funcionen amb Zigbee, i d’altra banda hi ha concentradors de Z-Wave com el d’eeDomus (299 €).

Si heu sobreviscut a totes aquestes sigles, ja esteu a punt per incorporar la domòtica moderna a la vostra vida. El nivell bàsic és el control directe de cada accessori amb la seva pròpia aplicació mòbil o, si us ve de gust, amb ordres de veu: “ Alexa, enciende las luces del salón al 50% ” o “ OK, Google, apaga el radiador del dormitorio ” (per ser exactes, apaga l’endoll connectat on hi ha endollat el radiador). Algunes aplicacions també permeten la programació horària per estalviar energia, el control remot quan som fora de casa i funcions avançades com modular automàticament la intensitat i el color dels llums d’una habitació perquè des de fora sembli que hi ha un televisor encès.

Tot i això, l’autèntica potència d’aquestes instal·lacions es troba en l’agregació de funcions de diversos accessoris; Alexa i Google Assistant, igual que aplicacions d’integració com IFTTT, permeten agrupar accessoris per habitacions i programar rutines que encenen o apaguen simultàniament o de manera progressiva determinats aparells de la llar, sigui a una hora determinada, en resposta a una única ordre explícita -“ Me voy a la cama ” o “ Buenos días ”-, quan s’activa un sensor de presència -encendre el llum del porxo quan la càmera del timbre detecta moviment- o automàticament amb la geolocalització dels mòbils familiars: la calefacció que s’ha apagat quan hem marxat al matí es pot engegar al vespre quan siguem a mitja hora de casa, i la mateixa càmera de videovigilància que es desactiva automàticament quan entrem a casa per preservar la nostra intimitat també pot fer que els llums de la saleta s’encenguin ocasionalment quan es fa fosc i som de viatge per despistar els lladres. Com veieu, si decidiu entrar en aquest univers, us esperen grans estones de bricolatge digital.