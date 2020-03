Un intrús a la llar de Mario Casas

Al voltant d’una taula elegantment parada, el Tomás (Mario Casas), el Javier (Javier Gutiérrez) i la Lara (Bruna Cusí) comparteixen un sopar en què es comencen a detectar les primeres esquerdes de tensió. Ells són els protagonistes d’ Hogar, la primera pel·lícula dels germans Àlex i David Pastor per a Netflix, un thriller psicològic sobre un home que vol recuperar la que havia sigut casa seva a qualsevol preu. El cor de la cinta –el luxós pis on abans vivia el Javier i ara viuen el Tomás i la Lara– s’oculta a l’interior d’una gran nau industrial del Parc Industrial de Terrassa, on es va desenvolupar bona part del rodatge d’aquesta pel·lícula, que estarà disponible a la plataforma a partir del 25 de març.

L’objecte de disputa dels dos protagonistes compleix tots els requisits del que la publicitat i les revistes han decidit que és la vida acomodada: grans finestrals, espais amplis, llums càlides i mobles de fusta clara. La reproducció del pis en què es roda la pel·lícula és tan mil·limètrica i realista que és fàcil imaginar-se una d’aquelles famílies de postal vivint-hi. "Des de la publicitat i la televisió ens venen la necessitat d’una vida acomodada, i no és casualitat que el protagonista sigui un directiu de publicitat i es dediqui a fabricar somnis per als altres", explica Gutiérrez, que dona vida al Javier, un directiu de publicitat que després de ser acomiadat es veu obligat a abandonar la que fins llavors havia sigut casa seva. Tant ell com la seva dona, interpretada per Ruth Díaz, estan a l’atur i passen de viure en un barri de classe alta de Barcelona –Sarrià, on s’han rodat molts exteriors– a viure en un barri obrer i marginal. Quan s’adoni que encara té una clau de la casa, el Javier idearà un pla per acostar-se a la família que hi viu i recuperar el pis.

Aprofitar-se de les febleses

651x366 Bruna Cusí en una escena de la pel·lícula / NETFLIX Bruna Cusí en una escena de la pel·lícula / NETFLIX

Per posar en marxa el seu pla, el Javier té clara la presa: el Tomás, un home que, darrere de la fortalesa física de Mario Casas, amaga una personalitat vulnerable marcada per un passat d'alcoholisme. "És un paio amb una vida perfecta, un empresari d’èxit que ho té tot: la seva dona, la seva filla, un pis meravellós. Però a poc a poc l’anirem coneixent i veurem que no és el que sembla. És un tipus insegur, que treballa per al pare d’ella [la seva dona], exalcohòlic. Porta un anys sense recaure, però ha recaigut moltes vegades", explica Casas a l'ARA durant una pausa del rodatge.

L'actor, que recorda que per preparar el personatge va trobar-se amb psiquiatres i una persona que ha patit alcoholisme, defineix el Tomás com una persona "molt fràgil". "Quan el Javier entra a la seva vida, la trastoca. Sabrà tocar les tecles per intentar desestabilitzar-lo", diu.

Fer saltar pels aires la vida del Tomás i la seva família és precisament l'objectiu del Javier, "un home que ho ha tingut tot i que, de cop, es veu en un món que detesta i que considera que no es mereix –assegura Gutiérrez–. Intentarà per tots els mitjans tornar a ser qui era, recuperar el que tenia i, fins i tot, ambicionar molt més, encara que hagi de trepitjar qui sigui", explica l'actor.

Gutiérrez, un dels intèrprets més prolífics del panorama espanyol, creu que la pel·lícula funciona com un mirall de la crisi econòmica i immobiliària dels últims anys. "Parla d’un moment molt convuls de la nostra societat, de la desaparició de la classe mitjana. Qui tenia diners en té moltíssims i els que en tenien menys ara no en tenen. Hi ha una radiografia del ciutadà d’aquest país", explica.

El tercer vèrtex de l'escena que es roda al Parc Audiovisual de Terrassa és el personatge de la Lara, la dona del Tomás, una advocada de família adinerada que treballa per gust en causes socials. La divergència d'orígens entre els membres del matrimoni –ell treballa en una feina que no li agrada a les ordres del pare la seva dona– és l'arrel dels retrets que comencen a aparèixer durant el sopar en què els acompanya el Javier. "El gran conflicte de la Lara és que ha viscut durant molts anys amb una persona alcohòlica a la qual ha donat moltes oportunitats, i segueix desconfiant una mica", explica Bruna Cusí, que afegeix que, després d'un accident, la Lara li planteja un ultimàtum a la seva parella. "El Javier s'infiltrarà en les nostres vides i ens farà anar per on ell vol", assegura Cusí.

Tot i el vessant de crítica social, en la pel·lícula prima el to de thriller psicològic. Els germans Pastor, que citen entre les seves referències els llibres de Patricia Highsmith, asseguren que amb Hogar volen mostrar com "de vegades darrere de les persones aparentment normals s'hi pot amagar un psicòpata". Els directors expliquen que van triar ambientar la pel·lícula en el context espanyol perquè els permetia "fer-la més fosca i menys convencional del que seria als Estats Units". "Era interessant fer una pel·lícula sobre l'ambició a petita escala i propera, sobre el que busca la classe mitjana-alta espanyola, que vol una vida d'anunci", reflexiona Àlex Pastor. "Tenim la sensació que si no hem aconseguit el que ens diu la publicitat hem fracassat", remata David Pastor.