La inversió publicitària va caure un 22,2% en els primers nou mesos del 2020

Segons dades de la consultora InfoAdex, la inversió en publicitat durant els primers nou mesos del 2020 ha experimentat un descens del 22,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Des del gener al setembre del 2020, temps en bona part marcat per les restriccions de la pandèmia, s'han facturat 3.308,8 milions d'euros en concepte de publicitat a diferents mitjans i suports, com ara cinema, marquesines, televisió, ràdio i premsa. De tots els mitjans, els que menys han notat la caiguda de la inversió publicitària han sigut els digitals (un 9%), amb 1.532,4 milions d'euros de facturació (el 2019 van facturar 1.685 milions d'euros). Dins del paraigua de mitjans digitals hi entren les webs però també les xarxes socials.

El segon suport que ha rebut més inversió publicitària ha sigut la televisió, tot i que ha experimentat una caiguda del 24,4%. Segons les dades de la consultora, els primers nou mesos del 2020 la televisió ha facturat 1.067 milions d'euros en concepte de publicitat, mentre que l'any passat durant el mateix període va arribar als 1.412 milions d'euros. El gruix de la inversió publicitària s'ha concentrat en Mediaset i Atresmedia. Del total de 1.067 milions d'euros, 459 són per a Mediaset i 433 són per a Atresmedia.

Pel que fa a la ràdio, la caiguda de la publicitat ha sigut del 28,8%, mentre que en el cas de la premsa ha sigut del 32%. En el cas de les revistes, la publicitat va caure un 45,5% respecte al mateix període de l'any passat.