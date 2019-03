La ironia que Casado se senti víctima de les 'fake news'

260x366 Pablo Casado, en una foto d'arxiu / FERNANDO VILLAR / EFE Pablo Casado, en una foto d'arxiu / FERNANDO VILLAR / EFE

Al despropòsit moral de la proposta de Casado sobre la donació per part de mares immigrants, s'hi suma el despropòsit comunicatiu. Aquests dies hi ha hagut confusió mediàtica sobre què proposa exactament el líder popular. Tot va començar amb uns baixos a 'El Mundo' titulats "Blindatge a les 'sense papers' que donin els seus fills en adopció". Segons el diari, la mesura formava part d'un pla per evitar que les mares avortin o abandonin els seus fills. El blindatge en qüestió vol dir que poden cedir la criatura sense haver de revelar la seva identitat, de manera que no s'activi automàticament l'expulsió si no tenen regularitzada la seva situació.

A partir d'aquí, Casado diu que 'El Mundo' rectifica el seu error, amb un tuit del director adjunt del diari. No pas: la piulada reafirmava el tema, només que l'explicava una mica millor i subratllava que el blindatge era temporal. El popular diu també: "La 'fake new' [sic], la postveritat, deia que el PP el que volia és que a les dones immigrants sense papers, si decidien lliurar el seu fill en adopció, se les blindés". Però és que resulta que, dimarts, l'equip de premsa del PP emetia aquesta nota: "En el cas que una dona irregular vulgui donar el seu fill en adopció quedaria blindada, però no seria un blindatge per a tota la vida". La paraula clau 'blindada', per la qual protesta Casado, és just la que fa servir el seu equip. I de nou el polític s'embolica quan afirma que es vol protegir els funcionaris que no denuncien la situació irregular de la donant. Fals: la llei prohibeix que es creuïn les dades, així que el funcionari que alertés la Policia cometria un acte il·legal. La cirereta d'aquest pastís indigerible és barrejar tot aquest assumpte amb un presumpte pla de natalitat.

Aquest és el personatge que se sent víctima de 'fake news'. Trobo que n'hi podrien donar un màster.