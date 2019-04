El retorn de 'Joc de trons' col·lapsa la HBO

Els abonats a HBO Espanya que aquest dilluns s'han llevat ben d'hora per veure el primer capítol de l'última temporada de 'Joc de trons' abans d'anar a la feina s'han trobat una sorpresa desagradable: el servei no funcionava. El gran nombre de persones que s'han connectat a la plataforma al voltant de les vuit del matí ha col·lapsat el servidor, i fins a prop de les onze el servei no s'ha restablert. A les tres de la matinada, l'hora d'estrena de l'episodi, no hi ha hagut problemes per veure'l, segons han assegurat alguns usuaris de Twitter que han seguit el capítol a aquella hora.

GRACIAS A DIOS QUE LO VI A LAS 3 AM. 💜 #HBOEspana — Mages🐢 (@MariaBdb) 15 d’abril de 2019

Menos mal que ayer me levante para verlo a las 3:00 y no tuve ningún problema en verlo 😅 #HBOEspana — Guillermo Gonzalez (@GuilGoSe) 15 d’abril de 2019

A través de la mateixa xarxa social, la HBO ha admès, a les 8.37 del matí, que el seu servei estava "experimentant problemes tècnics", ha demanat disculpes als usuaris i ha informat que estaven treballant per "solucionar-ho com més aviat millor".

Estamos experimentando ciertos problemas técnicos. Lamentamos las molestias. Trabajamos para solucionarlo lo antes posible. — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 d’abril de 2019

Poc després de les 10 h, amb la situació encara sense resoldre, la companyia ha tirat d'ironia en un altre tuit: "Quan hem dit que la Gran Guerra era aquí no ens referíem a aquest front del camp de batalla. Demanem disculpes de nou".

Cuando dijimos que la Gran Guerra estaba aquí no nos referíamos a este frente en el campo de batalla. Pedimos disculpas de nuevo. Pronto podréis disfrutar de lo que es vuestro con fuego y sangre. #HBOEspaña pic.twitter.com/s8IlI1VRXS — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 d’abril de 2019

Finalment, a les 10.49 h la HBO ha anunciat que el problema s'havia resolt i ha donat als usuaris un correu electrònic i un telèfon de contacte per gestionar queixes i incidències.

Podéis escribinos a contacto@hboespana.com y llamarnos al 900834155 (gratuito) — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 d’abril de 2019

Durant tot el matí, Twitter s'ha omplert de queixes d'usuaris que lamentaven que el servei de la HBO hagi caigut, precisament, en el moment més esperat des de la seva arribada a Espanya, el novembre del 2016.