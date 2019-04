Fent pronòstics sobre el desenllaç de 'Joc de trons'

L'hivern ha arribat per fi a l'univers de 'Joc de trons'. Uns dies abans de l'estrena de l'última temporada, l'ARA ha organitzat una trobada entre un grup de subscriptors i l'editor i expert en la sèrie Alejo Cuervo. Acompanyats per la periodista del diari Alejandra Palés, han tingut ocasió de debatre sobre la sèrie del moment, compartir teories i comentar les seves expectatives de cara als capítols finals.

Cuervo és el fundador d'Ediciones Gigamesh, l'editorial que va adquirir els drets a Espanya de 'Cançó de gel i de foc', la saga de novel·les en què està basada la sèrie. Des del 2001 ha publicat els llibres traduïts al castellà, i ha estat tot un èxit: en total ja acumula més d'1.800.000 unitats venudes de la saga de George R.R. Martin només a Espanya. Fa 18 anys l'autor no tenia la fama que té avui, però l'editor va decidir apostar-hi perquè hi veia potencial i un punt comercial. El temps ha demostrat que de raó no n'hi faltava.

Però l'èxit total entre els espectadors va arribar amb 'Joc de trons', que es va estrenar el 2011 a la cadena HBO i que de seguida es va convertir en la seva sèrie més vista. La Sílvia Ribes, una de les subscriptores, admet que va llegir-se les primeres novel·les fa set anys per evadir-se de les pesades classes de física i química. Però ha estat la sèrie la que l'ha deixada completament enamorada.

Què és el que fa que tingui aquest impacte mundial? Cuervo considera que 'Joc de trons' és revolucionària perquè fins que es va publicar no s'havia fet fantasia per a adults. A més, considera que Martin és un excel·lent escriptor que té al cap fins al més mínim detall i sap com jugar amb la voluntat del públic. L'expert creu que el seu mètode és la "tortura xinesa", basat en el lema popular "alerta amb el que desitges, perquè es podria convertir en realitat". Tots –espectadors i personatges– tindran el que voldran, però s'hauran d'atendre a les conseqüències. El personatge de la Sansa n'és un clar exemple: "¿Vols ser reina, viure a la cort i portar els millors vestits i pentinats? D'acord. Però et presento el Jeoffrey, el teu rei", explica Cuervo.

Tots coincideixen que 'Joc de trons' ha fet un gir complet les dues darreres temporades. No és estrany: fins llavors la sèrie es basava en la saga literària, però en aquell moment li va passar al davant. Als seguidors, doncs, només els va quedar especular i deixar volar la imaginació. Martin preveu publicar les dues novel·les restants, però els guionistes, David Benioff i D.B. Weiss, són conscients de les expectatives del públic i també les han escoltat.

Això ha fet que 'Joc de trons' perdés versemblança, que alguns personatges actuïn fora de caràcter o que la fantasia mesurada inicial s'hagi desbordat. D'altra banda, ha guanyat en espectacularitat i ara el motor impulsor és la venjança femenina: Arya, Sansa, Daenerys, Cersei, Brienne o Asha han assumit un rol dominant, segurament inspirat en la lluita feminista actual.

Cap dels presents s'atreveix a mullar-se sobre el desenllaç d'aquesta curta però intensa última temporada, tot i que han posat sobre la taula moltes teories: el Jon morirà però abans engendrarà un fill amb la Daenerys, el Tyrion té en realitat sang Targaryen i és el tercer genet, la Cersei es convertirà en una versió femenina del rei boig o potser tot serà un conte que la mainadera explica al Bran. N'hi ha tantes com persones, i unes són més descabellades que altres, però l'única cosa segura per a Cuervo és que Martin no consideraria mai vàlid un final que obeís a les expectatives bàsiques. Per tant, cal fixar-se en allò que sempre hem tingut davant dels ulls i potser ha passat desapercebut.

Sigui com sigui, ja queda menys per saber-ho i tots n'estaran molt pendents. El Pere Ponsà serà a una casa de colònies aquest cap de setmana, però intentarà trobar connexió wifi per veure el primer capítol a les tres de la matinada. De cara a l'episodi final, la Sílvia i la Núria Vila tenen previst organitzar una trobada d'amics que començarà a les sis de la tarda del dia abans per recordar els millors moments. Ningú sap ben bé què passarà, però tots esperen emoció i llàgrimes i agraeixen que 'Joc de trons' hagi marcat un abans i un després en l'univers serièfil i també en les seves vides.