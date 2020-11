Jodie Comer, de 'Killing Eve' a una sèrie sobre el coronavirus en una residència

L'actriu Jodie Comer, coneguda sobretot pel seu paper de Villanelle a la sèrie Killing Eve, té un nou projecte entre mans. Segons avança el portal anglès Deadline, Comer protagonitzarà una sèrie ambientada en una residència d'avis britànica durant el 2020 que produirà Channel 4. La ficció relatarà l'impacte del coronavirus a la residència inspirant-se en l'experiència del Regne Unit amb la pandèmia. També hi participaran Stephen Graham, el guionista Jack Thorne (que va fer els guions de La materia oscura) i el director Marc Munden.

A diferència de Killing Eve, en què sobresurt el to còmic al llarg de tota la sèrie, en aquesta ocasió Comer encapçalarà una història de caràcter dramàtic que posarà el focus en les conseqüències més devastadores de la pandèmia. Entre les qüestions que volen abordar hi ha la falta d'equipament per protegir els treballadors i els residents durant la pandèmia i com s'ha gestionat la cura de la gent gran durant la crisi sanitària. Inicialment la producció es titulava Home, però l'equip ha anunciat que busca un altre nom.