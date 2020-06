Mor als 73 anys el periodista Jordi García-Soler

El periodista Jordi García-Soler, especialitzat en l'àmbit musical i, sobretot, en el moviment de la Nova Cançó, va morir aquest diumenge, als 73 anys, a causa d'un infart mentre dormia. Precisament feia pocs mesos que havia acabat el tractament per superar un càncer de pulmó.

Nascut a Barcelona el 1947, García-Soler es va estrenar en el periodisme el 1964, amb només 17 anys, quan va començar a publicar articles relacionats amb la Nova Cançó. Durant dues dècades va aportar els seus coneixements sobre aquest moviment musical a nombroses publicacions, com ara La Vanguardia, El Periódico, Avui, Fotogramas i Tele/eXpres. A més, el 1976 va publicar el llibre La Nova Cançó, el primer monogràfic sobre aquest fenomen musical que vint anys més tard va revisar i ampliar a Crònica apassionada de la Nova Cançó (1996).

García-Soler també va treballar a la ràdio i a la televisió. El seu programa d'entrevistes Converses s'havia convertit en un clàssic de la graella d'estiu de Catalunya Ràdio, fins que va ser cancel·lat el 2016. També havia presentat programes a COM Ràdio, Ràdio Barcelona, TV3 i TVE Catalunya, entre més mitjans, i havia participat com a tertulià en uns quants programes. Actualment encara col·laborava amb mitjans com El Triangle i El Plural.

El periodista, que va ser un dels impulsors de la plataforma Tercera Via, va estar molt vinculat al PSC: va crear el seu departament de comunicació i el va dirigir fins al 1982. L'any següent, aquest partit el va proposar per convertir-se en membre del primer consell d'administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, un càrrec que va mantenir fins al 1996. Més recentment va formar part del consell d'administració de Betevé.