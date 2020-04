Mor per coronavirus el periodista José María Calleja

El periodista i escriptor José María Calleja ha mort aquest dimarts als 64 anys a causa del covid-19, segons ha informat la Cadena SER, en la qual col·laborava com a tertulià al programa Hoy por hoy. Segons l'emissora, Calleja estava ingressat a l'Hospital Clínico de Madrid des del 29 de març.

Nascut a Lleó el 1955, Calleja era professor de la Universidad Carlos III de Madrid i actualment col·laborava també amb Eldiario.es. La seva carrera com a periodista va començar a principis dels anys 80 a la delegació de l'agència Efe al País Basc. Posteriorment va treballar a la televisió pública basca, Euskal Telebista, durant una període especialment sagnant de la història d'ETA, que l'havia assenyalat com un dels seus objectius, motiu pel qual durant uns anys va tenir escorta.

Calleja va ser redactor en cap de la desapareguda cadena de notícies CNN+, en la qual va dirigir i presentar El debate de CNN+ entre el 1999 i el 2010, quan el canal va ser clausurat. Com a tertulià, va participar també en programes com 59 segundos (La 1), Al rojo vivo (La Sexta), Ruedo ibérico (Antena 3) o El gran debate (Telecinco). També va col·laborar amb Las mañanas de Cuatro i amb diversos programes d'Onda Cero.

Més enllà de la seva feina com a periodista, Calleja és autor d'una dotzena de llibres, en els quals apareix com a tema recurrent el terrorisme d'ETA i les seves conseqüències sobre la societat basca. L'any 2001, el seu llibre Arriba Euskadi: la vida diaria en el País Vasco va guanyar el premi Espasa d'assaig. Aquest febrer va publicar el seu últim llibre, Lo bueno de España, que es presentava com "una crònica història davant l'atac nacionalista que reivindica el valor d'Espanya".