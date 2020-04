Els que juguen perillosament a provocar un ‘corralito’

260x366 portada razon 01/04/20 portada razon 01/04/20

"El govern posa la ideologia per davant de la recuperació", diu, càustica, la portada de l’ Abc. En el subtítol detalla què és ideologia: "Allau de mesures socials per rescatar els més vulnerables, prohibir desnonaments, microcrèdits als inquilins i ajudes a les treballadores de la llar". Bé, tots aquests col·lectius segur que discreparien sobre si la recuperació de demà passat ha de passar per davant de, posem per cas, poder fer la compra avui. El cas és que les mesures econòmiques no han agradat a la caverna. No es podia saber. La Razón diu: "El govern hipoteca Espanya". Les mesures alternatives a protegir els més febles, ¿quines són i, sobretot, a qui deixen al voral?

Però jo avui em quedo amb la crònica d’ El Economista. Alerta amb la primera frase que –tot i que l'he retallat lleugerament– deixarà sense aire les caixes toràciques més entrenades. "Iglesias ha portat a l’extrem la seva admiració per un règim com el veneçolà i la seva gratitud pel finançament chavista; un règim, el d’Hugo Chávez i Nicolás Maduro, que ha portat a la pobresa 30 milions de ciutadans del país caribeny, i que vol implantar, amb l’excusa de la pandèmia de coronavirus, a Espanya, al marge de la Constitució i de la UE, desposseint els empresaris del seu mitjà de vida i els ciutadans dels seus estalvis, la qual cosa minaria la inversió i el consum". Fa gràcia perquè, just després, hi enllacen l’editorial, com si aquest text no digués ja tota l’opinió, abans de donar una sola dada (i tergiversant les mesures previstes). A vegades fa l’efecte que alguns mitjans juguen irresponsablement a la profecia autocomplerta. Insten el pànic econòmic, la qual cosa pot provocar, efectivament, el pànic econòmic.