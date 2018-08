La justícia obliga Mediaset a retirar el ‘biopic’ d’Isabel Pantoja

El grup Mediaset no podrà tornar a emetre 'Mi gitana', el 'biopic' no autoritzat sobre Isabel Pantoja, i a més l’haurà de retirar de la seva web i no podrà comercialitzar-lo en DVD. Ho ha decidit el jutjat de primera instància d’Alcobendas arran d’ una demanda que hi va presentar la cantant l’any 2012, després de la primera emissió d’aquesta minisèrie de tres capítols que narra aspectes de la seva vida privada.

Pantoja considerava que això suposava una intromissió il·legítima en el seu dret a la intimitat i ara la justícia li ha donat la raó, tot i que ha deixat en només 10.000 euros (ella reclamava 5 milions) la indemnització que la cadena li haurà de pagar. La sentència es va fer pública dimecres a la nit a través d’'Hechos reales', el programa que presenta Jordi González a Telecinco.

L’any 2017, arran d’un enfrontament entre Isabel Pantoja i Mediaset, Telecinco va decidir programar novament 'Mi gitana', però la cantant va recórrer a la justícia, que va impedir-ne l’emissió.