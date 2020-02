La justícia considera il·legal la cessió d'emissores municipals a empreses privades

Un jutjat contenciós administratiu ha declarat il·legal la cessió de la gestió de ràdios municipals a empreses privades "encara que l'Ajuntament es reservi cert control sobre l'emissora". Aquesta sentència es produeix després que l'Associació Catalana de Ràdio (ACR), que aplega el sector radiofònic privat a Catalunya, demanés impugnar diverses adjudicacions. L'ACR destaca en un comunicat que la sentència també inclou "qualsevol forma de gestió indirecta".

En el seu comunicat, l'ACR recorda que l'adjudicació a través de concurs o conveni és "una modalitat de gestió expressament prohibida per l’ordenament jurídic, ja que, per imperatiu de la legislació audiovisual de Catalunya, les emissores locals (com a serveis públics) han de ser necessàriament gestionades de forma directa pels ens públics". En aquest sentit, destaquen que adjudicar-ne la gestió a un particular, com argumenta que s'ha fet a Girona, Tremp i Sant Pol de Mar, és una "il·legalitat". En el mateix comunicat, l'associació reclama al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i a les administracions que actuïn perquè s'apliqui la sentència i vetllin pel compliment de la legislació audiovisual tant en el sector públic com en el privat.