La justícia admet a tràmit la denuncia espanyola contra Netflix per 'La primera tentación de Cristo'

Un jutjat de Colmenar Viejo (Madrid) ha admès a tràmit la denuncia presentada per un grup d'advocats cristians contra Netflix i la comèdia brasilera La primera tentación de Cristo. Els denunciants consideren que amb l'emissió de la cinta, que explica com Jesús descobreix per sorpresa que és fill de Déu, la plataforma està cometent un delicte contra els sentiments religiosos, en la modalitat d'escarni. L'organització va presentar la demanda el desembre del 2019.

Segons la presidenta del grup d'advocats cristians, Polonia Castellanos, la pel·lícula "fa escarni dels dogmes cristians presentant Jesucrist com inepte i homosexual". A més, assegura que "en l'argument del film s'evidencia la intenció d'injuriar, humiliar i menysprear la fe catòlica, amb el propòsit de ferir els sentiments religiosos dels cristians".

Netflix sucumbeix a la censura

Castellanos remarca que l'argument de la pel·lícula "presenta un Jesucrist homosexual que torna a casa acompanyat d'un amic per presentar-lo a la Sagrada Família com alguna cosa més que un amic, segons s'insinua". Per a la presidenta del grup d'advocats cristians, a la comèdia brasilera "es blasfema contra el fill de Déu anomenant-lo «fill de puta» i mostrant la Mare de Déu com un objecte sexual de Déu".

La pel·lícula també va estar envoltada de polèmica al seu país d'origen, Brasil, on l'associació Centro Dom Bosco de Fé e Cultura va posar en marxa una petició perquè Netflix la retirés de la plataforma. El 9 de gener la justícia brasilera va determinar, de manera provisional, la retirada de la cinta per "el bé de la majoria cristiana", però un dia després el Tribunal Suprem del Brasil anul·lava la decisió argumentant que la llibertat d'expressió "és un dret universal". Alguns dels principals opositors a la pel·lícula van ser el president del país, l'ultradretà Jair Bolsonaro, i el seu fill, el diputat Eduardo Bolsonaro.