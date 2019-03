La justícia sobreseu la denúncia de CCOO contra RTVE per la presència d'amiant als platós

El jutjat de primera instància número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha dictat una interlocutòria de sobreseïment en relació amb les diligències prèvies obertes contra diversos responsables de Radiotelevisió Espanyola per la comissió de delictes contra els treballadors, per la presència d'amiant a les instal·lacions de la corporació a Prado del Rey. Les diligències, de tipus penal, s'havien obert arran d'una denúncia de la secció sindical de Comissions Obreres a RTVE, i van quedar arxivades el 24 de febrer, segons ha revelat aquest dimecres l'ens estatal.

En un comunicat, la corporació explica que també s'havien denunciat presumptes delictes de prevaricació i administració fraudulenta, malversació de fons públics, frau a l'administració i tràfic d'influències, i s'assenyalaven l'expresident de RTVE José Antonio Álvarez i l'ex director general corporatiu Enrique Alejo. En referència a aquests delictes, la corporació ha explicat que, després que el Tribunal de Comptes assegurés que no s'apreciaven indicis de responsabilitat comptable ni responsabilitats penals o administratives, les actuacions ja no van continuar.

La fiscalia tampoc no va apreciar la concurrència d'elements de càrrec per determinar l'existència ni d'aquests delictes ni del que suposadament hauria afectat la seguretat dels treballadors, per la qual cosa va demanar l'arxivament i sobreseïment de les actuacions.



En relació amb la presència d'amiant a les instal·lacions, el jutjat pren com a base per a la seva decisió el fet que la Inspecció de Treball no va aixecar acta d'infracció, tal com va ratificar l'inspector que va comparèixer com a testimoni. Segons ell, les mesures que RTVE va adoptar quan va tenir constància de la presència d'aminat als estudis 1, 3, 10 i 11, consistents a aturar-hi l'activitat i tancar els platós, van ser adequades.

La decisió del jutjat encara no és ferma.