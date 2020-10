La justícia rebutja suspendre cautelarment la prova del 'rosco' de 'Pasapalabra'

El jutjat mercantil número 8 de Barcelona ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la productora audiovisual holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution perquè Antena 3 deixi d'emetre l'última prova del concurs Pasapalabra, popularment coneguda com el rosco. El format del programa és de la productora britànica ITV, que té cedida la llicència a Espanya a Atresmedia. La societat demandant considera que ostenta un dret de propietat intel·lectual sobre el rosco i, per això, va interposar una demanda de mesures cautelars mitjançant les quals sol·licitava la suspensió cautelar de l'ús de l'última prova del concurs.

Amb la decisió de desestimar les mesures, el conegut rosco se seguirà emetent mentre es resol la demanda pels drets presentada per l'empresa holandesa. En la interlocutòria, que pot ser recorreguda davant de l'Audiència de Barcelona, el jutge descarta la suspensió de la prova –i obliga l'empresa holandesa a pagar les costes processals de la primera instància de procediment de mesures cautelars– perquè entén que les mesures cautelars sol·licitades no són "instrumentals" sinó "anticipatòries" de la sentència. A més, el jutjat especifica que la productora holandesa va permetre l'emissió de Pasapalabra i del rosco entre el 2000 i 2006.

Pasapalabra ja ha viscut anteriorment batalles judicials. El primer conflicte va enfrontar Telecinco, que llavor emetia el concurs, amb ITV, que en reclamava els drets d'emissió. Després de nou anys de conflicte judicial, l'octubre del 2019 el Tribunal Suprem va obligar Telecinco ha deixar d'emetre el concurs. La sentència del Suprem, però, no determinava si el rosco era susceptible de ser protegit per la propietat intel·lectual com a format autònom, assumpte que ara s'ha convertit en la qüestió principal de la demanda presentada per MC&F.

Poc temps després de la decisió del Suprem, ITV va arribar a un acord amb Antena 3, que ja havia emès el concurs entre el 2000 i el 2006, per recuperar el programa. El maig d'aquest any Pasapalabra tornava a la primera cadena d'Atresmedia i ho feia amb Roberto Leal com a presentador.

Si les parts no arriben a un acord abans, el 24 de novembre se celebrarà una audiència prèvia al judici que resoldrà la demanda de propietat intel·lectual sobre el rosco.