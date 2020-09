La família Kardashian tanca el seu ‘reality’ després de 14 anys

Keeping up with the Kardashians s’acabarà l’any que ve. Ho han anunciat aquesta setmana les protagonistes del reality show, que s’emet als Estats Units des de l’octubre del 2007 i que aquí es pot veure a Fox Life. “Després de catorze anys, vint temporades, centenars de capítols i diversos spin-offs, hem decidit, com a família, posar fi a aquest viatge tan especial”, han dit en un comunicat Kris Jenner, les seves filles Kourtney, Kim i Khloé Kardashian i Kendall i Kylie Jenner, el seu fill Rob Kardashian, i Scott Disick, exparella de Kourtney.

El programa es dedicava a mostrar el dia a dia d’aquests personatges, inicialment coneguts per ser l’exdona i les filles de Robert Kardashian (l'advocat d’O.J. Simpson), però que gràcies al reality s’han situat entre les celebrities més conegudes del món. El programa, que va aturar l’emissió a causa del covid-19, es reprendrà la setmana que ve. L’última temporada s’estrenarà al començament del 2021.