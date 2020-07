Antena 3 adaptarà 'La cocinera de Castamar' amb Michelle Jenner, Roberto Enríquez i Hugo Silva

Antena 3 començarà a rodar aquest estiu La cocinera de Castamar, una nova sèrie ambientada a Madrid durant el segle XVIII que tindrà com a protagonistes Michelle Jenner, Roberto Enríquez i Hugo Silva. La ficció, basada en la novel·la homònima de Fernando J. Múñez, és una producció d'Atresmedia Studios i encara està en fase de càsting per acabar de tancar el repartiment.

Jenner donarà vida a Clara Belmonte, una dona que l'any 1720 es converteix en la nova cuinera del palau del duc de Castamar. Allà la Clara hi troba un refugi per fugir d'un passat dolorós: el seu pare ha mort acusat de traïdor i això l'ha convertit en agorafòbica. El seu somni és aconseguir una societat més igualitària i, en la seva opinió, això no s'aconseguirà fins que tothom, sigui ric o pobre, pugui menjar el mateix.

Per la seva banda, Enríquez serà el duc Diego de Castamar, un home vidu i amb un passat tràgic a qui l'arribada de la Clara li canvia la vida. L'atracció mútua que senten es veu obstaculitzada per la diferència de classes entre tots dos, però també per la mare del Diego, Doña Mercedes, que vol que el seu fill es casi amb una dona noble per aconseguir la pervivència del ducat. Per aconseguir-ho, Doña Mercedes confia en l'ajuda del marquès de Soto, Enrique de Arcona (Silva), tot i que ell, en realitat, espera el moment per dur a terme la seva venjança.

Iñaki Peñafiel i Tito López Amado dirigeixen la sèrie, que compta amb Ramón Tarrés Reguant, Camino López Lozano, Arantxa Cuestas i Víctor Pedreira com a guionistes, i amb Tatiana Rodríguez Vázquez com a coordinadora de guió.

Maribel Verdú fitxa per TVE

Maribel Verdú, amb la resta de protagonistes de la sèrie 'Ana Tramel. El juego' / RTVE

La cocinera de Castamar no és l'única novel·la que aviat es podrà veure en versió televisiva. TVE ha començat a rodar aquesta setmana Ana Tramel. El juego, un thriller basat en el llibre Ana, de Roberto Santiago, que la televisió estatal produeix juntament amb Tornasol, DeAPlaneta i ZDF Enterprises.

Maribel Verdú interpretarà el paper principal de la sèrie, l'advocada penalista Ana Tramel. Just quan es troba en el pitjor moment de la seva carrera, el seu germà, amb qui fa anys que no manté cap contacte, li demana ajuda, perquè l'acusen d'haver assassinat el director d'un casino. L'Ana i el seu equip, doncs, hauran de plantar cara a una gran corporació de la indústria del joc per aclarir els fets. Israel Elejalde, Natalia Verbeke, Unax Ugalde, Luis Bermejo, Víctor Clavijo i Elvira Mínguez interpreten alguns dels altres personatges de la sèrie, que s'ha començat a rodar a Pamplona i que més endavant es traslladarà a Madrid. El mateix Roberto Santiago és el creador de la ficció i n'ha escrit els guions juntament amb Ángela Armero, mentre que Salvador García Ruiz i Gracia Querejeta en seran els directors.

El rol d'Ana Tramel és el primer paper protagonista que Maribel Verdú assumeix en una sèrie de televisió des que el 2003 va participar a la ficció d'Antena 3 Código fuego. L'any passat, però, ja havia assumit un paper secundari a la sèrie de Telemundo No te puedes esconder.