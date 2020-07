'La que se avecina' tindrà una nova temporada, però en un altre edifici

El Mirador de Montepinar ja no tornarà a acollir els personatges de La que se avecina, però la sèrie encara no s'ha acabat. El creador de l'exitosa sitcom de Telecinco, Alberto Caballero, ha confirmat aquest dijous que hi haurà una tretzena temporada, tot i que serà en una nova ubicació, tal com ja s'havia anunciat.

Vale, pues nos llena de orgullo y satisfacción confirmaros que habrá T3 de El Pueblo y T13 de LQSA, en un edificio nuevo, con nuestros personajes históricos y algunos vecinos nuevos. Ambas cosas las grabaremos a lo largo de 2021, que ahora toca descansar un poco. — Alberto Caballero (@alber_caballero) July 23, 2020

El novembre del 2018 Caballero havia anunciat que, després de la dotzena temporada (que encara no s'ha vist a Telecinco però que des de finals de maig està disponible a Amazon), La que se avecina abandonaria els decorats que l'han acollit fins ara, i va deixar obertes diferents opcions: donar per acabat el projecte, tancar la sèrie però crear un spin-off o bé seguir amb el mateix títol però en una nova ubicació. Aquesta incertesa va fer que, al juny, es rodessin dues versions de l'últim capítol de la dotzena temporada: un en què totes les trames quedaven tancades i l'altre que obria nous camins per explorar en el futur.

A principis d'aquest mes, el grup Mediaset es va comprometre a acordar una decisió amb Caballero "abans de l'agost" i finalment s'ha optat per mantenir la sèrie en marxa, "en un edifici nou, amb els personatges històrics i alguns veïns nous", segons ha explicat el creador. La nova temporada es gravarà durant l'any que ve, igual que la tercera temporada d' El pueblo, l'altra sitcom de Telecinco firmada per Alberto Caballero, que també n'ha confirmat la renovació.

La que se avecina es va estrenar l'abril del 2007 (tot i que és hereva d' Aquí no hay quien viva, que es va emetre a Antena 3 entre el 2003 i el 2006) i al llarg d'aquests 13 anys s'ha mantingut sempre en grans xifres d'audiència. La mitjana històrica és del 20% de quota de pantalla a Espanya, amb 3,2 milions d'espectadors, i l'última temporada, emesa a Telecinco durant l'any passat, es va situar en el 18,8%, amb 2,5 milions de seguidors.