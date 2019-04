Laia Costa i Guillermo Pfening protagonitzaran la sèrie d'Isabel Coixet a la HBO

'Foodie love', la sèrie que Isabel Coixet ha creat per a la HBO, ja té repartiment. L'actriu barcelonina Laia Costa donarà vida a la protagonista de la ficció, una editora de 33 anys riallera, intel·ligent i que veu amb cert recel les relacions de parella. El protagonista masculí serà l'actor argentí Guillermo Pfening, que interpretarà un matemàtic exitós, elegant, culte i una mica innocent.

Costa, guanyadora del premi Gaudí per la seva interpretació a la pel·lícula 'Victoria', ha participat en sèries com 'Polseres vermelles', 'Cites' o 'Bandolera', a més de produccions cinematogràfiques com 'Newness' o 'Como la vida misma'. Pfening, per la seva banda, va guanyar el premi al millor actor al festival de Tribeca pel seu paper a 'Nadie nos mira', i és conegut a l'Argentina per la seva participació en ficcions televisives com 'Supermax', 'Valientes' o 'Vidas robadas'.

La sèrie explicarà la relació amorosa entre tots dos, nascuda gràcies a una aplicació per trobar parella especialitzada en amants de la gastronomia. "Al llarg de diverses cites hauran de descobrir si coincidències com la seva devoció pel yuzu japonès o la seva al·lèrgia comuna al postureig 'foodie' són suficients per construir les bases d'una història d'amor duradora", diu la cadena.

Els vuit episodis de mitja hora que formaran la primera temporada de la sèrie (que suposarà el debut d'Isabel Coixet en aquest gènere) es començaran a rodar la setmana que ve en cafès, bars i restaurants reals de Barcelona, Roma, Tòquio i França. 'Foodie love', produïda per Miss Wasabi (la productora de Coixet), s'estrenarà a tot Europa de manera simultània, en una data que encara no s'ha definit.