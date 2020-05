Netflix acomiadarà ‘Las chicas del cable’ el 3 de juliol

Netflix estrenarà el 3 de juliol a tot el món els últims cinc capítols de Las chicas del cable, amb els quals es posarà el punt final a la que va ser la primera producció de la plataforma a Espanya, estrenada l’abril del 2017. Aquests episodis completaran la cinquena temporada de la sèrie, la primera part de la qual està disponible al servei de streaming des del febrer.

Segons explica Netflix, la trama es reprendrà set mesos després, en una Espanya “convulsa” i amb la Lidia (Blanca Suárez) reclosa en un centre de reeducació a causa de la venjança de la Carmen (Concha Velasco). Mentrestant, el Francisco (Yon González) i les seves amigues la buscaran “desesperadament”.

Com és habitual, Netflix no ofereix dades d’audiència de la sèrie, produïda per Bambú, però en un comunicat la plataforma assegura que Las chicas del cable “ha marcat un abans i un després” en la seva trajectòria a l’Estat i que “ha conquistat” els espectadors d’arreu del món.