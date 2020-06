260x366 Aconsegueix amb l'ARA el llibre de 'Les de l'hoquei' Aconsegueix amb l'ARA el llibre de 'Les de l'hoquei'

Els seguidors de Les de l'hoquei es quedaran orfes de la sèrie aquest dilluns, quan TV3 n'emeti l'últim capítol de la segona temporada. Però l'ARA els oferirà la possibilitat de continuar descobrint històries protagonitzades per les jugadores del Minerva, en aquest cas en format de llibre: fins aquest diumenge els lectors del diari podran aconseguir la novel·la Les de l'hoquei, on trobaran noves trames que no han aparegut a la televisió.

El llibre segueix la vida de l'Emma, la Laila, la Raquel, la Flor, la Lorena, la Berta i la Gina durant l'estiu que va passar entre la primera i la segona temporada de la sèrie. Després d'haver aconseguit salvar l'equip de la desaparició i d'haver-se demostrat que juntes eren imparables, les jugadores del Minerva se separen per passar les vacances entre viatges, festes majors, feines temporals i dies de platja. Durant aquestes setmanes faran noves amistats, exploraran la sexualitat, s'enfrontaran als reptes de fer-se grans i mostraran nous trets de la seva personalitat que quedaven ocults mentre estaven amb les seves companyes d'equip. Quan es retrobin, al final de l'estiu, s'adonaran que aquest distanciament ha posat a prova la seva amistat.

El llibre de Les de l'hoquei, editat per Rosa dels Vents, és obra d'Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet, les quatre creadores i guionistes de la sèrie de televisió. L'obra es podrà aconseguir amb l'ARA per 16,90 euros, presentant al quiosc el cupó situat a la contraportada del diari. Els subscriptors digitals podran descarregar el cupó a l'Espai del Subscriptor.