'Little fires everywhere': Amazon vol la seva ‘Big little lies’

Després d’haver donat vida a Madeline Mackenzie a Big little lies, Reese Witherspoon es posa ara en la pell d’una dona molt similar a Little fires everywhere. La periodista Elena Richardson, protagonista de la sèrie que aquest divendres arriba a Amazon Prime Video, és una dona poderosa i una mare controladora. Amb un marit advocat (Joshua Jackson) i quatre fills adolescents, forma una família aparentment modèlica i respectada dins de la idíl·lica comunitat de Shaker Heights, a Ohio.

Com a Big little lies, aquí també són les dones les que assumeixen majoritàriament el pes de la narració, però, si la clau de la sèrie de la HBO era la sororitat, a Little fires everywhere el que fa avançar la trama és la profunda aversió entre l’Elena i Mia Warren, una dona que representa uns valors completament oposats als de la família Richardson: és una artista bohèmia que cada pocs mesos carrega la seva filla i les seves poques pertinences a un cotxe atrotinat per instal·lar-se a un altre lloc del país. Quan la Mia (Kerry Washington) i la seva filla (Lexi Underwood) arriben a Shaker Heights, l’Elena els lloga una casa. Des del primer moment, però, la tensió entre elles es farà evident: els prejudicis racials, les diferències socials i uns punts de vista oposats sobre la maternitat provocaran un xoc constant entre les dues dones que les portarà a una situació límit.

Witherspoon i Washington no només protagonitzen la sèrie, sinó que l’han produït juntament amb Disney Television Studios. La sèrie, formada per vuit capítols, està basada en la novel·la de l’escriptora nord-americana Celeste Ng Pequeños fuegos por todas partes, que va ser un èxit de vendes i de crítica als Estats Units quan es va publicar, el 2017. Creada per Liz Tigelaar ( Nashville, Revenge), la sèrie es va estrenar a Hulu al març i ara fa el salt internacional de la mà d’Amazon, que de moment l’oferirà només en versió original subtitulada però preveu que estigui disponible també doblada al castellà d’aquí uns mesos.