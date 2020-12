Som llança la revista 'Arrels', dedicada al món rural

Els sector dels mitjans en català s'amplia amb el naixement de la revista Arrels, una nova publicació de la cooperativa Som que des d'aquest dimarts està disponible en quioscos, botigues Abacus i supermercats Bonpreu. La publicació, de periodicitat trimestral i dirigida per Josep Sucarrats, està dedicada a la natura i al món rural i s'estrena amb un monogràfic centrat en els boscos i la fusta.

Al primer número hi han col·laborat escriptors com Maria Climent, Gabi Martínez i Carme Martí, i els periodistes Marc Casanovas, Griselda Guiteras, Salvador Garcia-Arbós, Laura Conde, Anna Veciana, Anna Priscil·la Magrinyà i Marc Serena. També hi han participat el divulgador científic Marc Boada, l’arquitecte Vicente Guallart i el divulgador de temes relacionats amb la natura Marc Casabosch.

A més dels reportatges que configuren el monogràfic, la revista també compta amb seccions fixes com entrevistes, articles d'opinió, consells i idees per a un dia a dia més autosuficient. A més de la versió en paper i digital, la revista també disposarà d'un podcast, Ona pagesa. Es tracta d'un magazín informatiu setmanal sobre l'actualitat del món rural que dirigeix Albert Mercadé i el presenta conjuntament amb Miquel Andreu.