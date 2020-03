El llenguatge de la guerra esdevé global

260x366

Sembla inevitable, aquest recurs al llenguatge de la guerra. També el Regne Unit hi ha caigut. No fa ni dues setmanes Boris Johnson considerava que n’hi havia prou aïllant i protegint els més vulnerables. (Es tractava de no aturar l’economia, esclar.) Ara ha decretat el confinament i ha activat la retòrica de la guerra, que els mitjans més escorats a la dreta –però no només– han adoptat de bon grat. "Crida per a un exèrcit de voluntaris", titula The Times. "La teva seguretat social et necessita", diu l’ Independent, amb eco del vell cartell de la Primera Guerra Mundial. Però el més abrandat (i kitsch) és el Daily Star. El dibuix mostra una persona amb obesitat mòrbida endrapant un tall de pizza llardosa, amb una samarreta tacadíssima que no li arriba a tapar la panxa. El titular és: "Un soldat que va estar en el Desembarcament de Normandia diu als britànics: «Compliu el vostre deure i convertiu-vos en part del sofà»". L’expressió és couch potato –patata de sofà, literalment–, que costa de traduir. Però la mozzarella i la foto són prou eloqüents. Ja s’entén que és en clau d’humor, però no deixa de ser una glorificació d’un estil de vida que no és precisament el millor, de cara a cost sanitari.

Hostils al 8-M

Segueix la criminalització del 8-M per part de la caverna. "La directora de Salut va aconsellar al ministre Illa suspendre el 8-M", escriu La Razón. "Defensa fixa just un dia després del 8-M l’inici del desastre en la seva petició d’ajuda a l’OTAN", secunda l’ Abc en un titular de sintaxi retorçada –perquè retorçada és la intenció– i que obvia que el període d’incubació del virus és de cinc dies. L’antipatia cap al 8-M és evident. Només cal pensar com ho enfocarien si fos el 12-O el que estigués sota sospita.