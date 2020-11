El llibre de Beth Rodergas sobre gastronomia i música, amb l'ARA

Abans d'escriure Nyam (Bridge), Beth Rodergas no sabia cuinar. Per això la cantant i actriu es va aliar amb la seva mare, Maria Cols, i juntes han elaborat un llibre que combina gastronomia amb anècdotes i música. Cols ha aportat la cinquantena de receptes de cuina catalana que formen Nyam, mentre que Rodergas s'ha encarregat de casar cada plat amb una cançó i d'explicar les vivències i els records que li desperten. El llibre compta, a més, amb il·lustracions de Tània Garcia i fotografies personals d'Eva Bozzo. Nyam es podrà aconseguir al quiosc amb l'ARA des d'aquest dimecres i fins al 2 de desembre per un preu de 22 euros.

"El receptari està farcit de talent femení, de sensibilitat i tendresa", explica Rodergas, que afegeix: "Per a mi, la meva mare és una persona indispensable; més enllà de la figura materna, l'admiro com a persona". Amb aquest volum, la cantant i actriu vol acostar àvies, mares i filles entorn d'una taula servida de plats que travessen generacions. Nyam és el primer llibre de Rodergas, que com a cantant ha publicat els discos My own way home (2006), Segueix-me el fil (2010) i Família (2013).

