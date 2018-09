El llibre dels fills dels presos, amb l’ARA

Avui fa deu mesos que l’Anna i la Beta tenen el pare a la presó. El de l’Oriol hi havia entrat 17 dies abans, i el de la Laura i la Marta hi és des del 23 de març, tot i que ja hi havia estat 33 dies entre el novembre i el desembre. Els seus pares estan acusats de delictes com rebel·lió, sedició i malversació, però encara no han sigut jutjats. L’Anna i la Beta són filles de Joaquim Forn, exconseller d’Interior; l’Oriol és fill de Jordi Sànchez, expresident de l’ANC, i la Laura i la Marta són filles de Jordi Turull, exconseller de la Presidència. Al llarg dels últims mesos, aquests joves, d’entre 17 i 23 anys, han recollit les seves reflexions sobre el fet de tenir el pare a la presó al llibre Abans ningú deia t’estimo, publicat per Catedral al juliol i que es podrà aconseguir amb l’ARA, des de dissabte que ve fins al 16 de setembre, per 14,90 euros.

Abans ningú deia t’estimo constitueix un testimoni sincer i íntim sobre una experiència tan colpidora com el fet de ser fill d’un pres polític. “M’adono que el pare ha interioritzat que pot estar-se a la presó una temporada llarga. De la manera com ens parla, té assumit que s’hi estarà anys. Dos, tres, quatre...”, lamenta Oriol Sànchez al llibre. Beta Forn, per la seva banda, reflexiona sobre la distància emocional que sent respecte a la resta de la gent, malgrat les nombroses mostres de solidaritat que rep: “Molts amics m’han donat suport, i els ho agraeixo, però no puc deixar de sentir com si hi hagués un plàstic entre els seus sentiments i els meus. La primera persona amb qui vaig trencar aquesta distància va ser amb Laura Turull. La resta de gent, sovint crec que no m’acaben d’entendre”, explica. I Laura Turull recorda, amb tristesa, el dia que la meitat dels diputats del Parlament van decidir no aplaudir els familiars dels presos presents a la cambra: “Estic segura que per a ells també va ser dolorós no mostrar gens d’humanitat. Ells, com jo, recordarem aquest moment”.