Els llibres 'Les amistats traïdes' i 'La pilota a l'olla', amb l'ARA

Els que vulguin allargar el Sant Jordi i posar-se al dia de lectures tenen l’oportunitat de fer-ho a través de dues propostes de l’ARA. El diari, fins al 3 de maig, ofereix l’opció de comprar dos llibres rellevants. D’una banda, Les amistats traïdes, de David Nel·lo. De l'altra, per als amants de la no-ficció (i la bona cuina), La pilota a l’olla, de Fermí Puig. Els llibres, amb el segell de qualitat editorial del grup Enciclopèdia Catalana, es poden aconseguir presentant el cupó corresponent al quiosc per un cost de 19,50 i 18,50 euros, respectivament.

Les amistats traïdes, de David Nel·lo, va guanyar l’última edició del premi Sant Jordi, convocat per Òmnium. El llibre, una nova versió del mite de Faust, explica el viatge que fa el traductor literari Salvador Togores cap a Suïssa per fer una estada en una residència de traductors. Allà, inesperadament, troba un escriptor desaparegut de la circulació i que ha esdevingut autor de culte. L’home, a més, havia sigut amic de la família i, especialment, del pare del protagonista, mort un any enrere. Durant un seguit de nits, Bachtel li revela la increïble història de la seva vida i explica com és que va desaparèixer sobtadament, en un relat embriagador per al traductor, que es deixa seduir per aquesta Xahrazad moderna.

Per als amants dels plaers més prosaics, però igualment proteics, La pilota a l’olla farà les delícies dels tastaolletes i gormands. El llibre recull l’esperit de les converses que el famós xef protagonitza a RAC1 i permet transportar-se al seu restaurant, a través de bones receptes, millor gent i grans converses en què es parla tant dels que hi són com dels que enyorem. Es tracta d’un llibre col·lectiu en el qual, a part dels textos de Puig, també hi escriuen Jordi Basté, Jordi Bosch, Pilar Calvo, Sergi Pàmies, Joan Patsy, Jaume Roures, Bernat Soler, Ricard Torquemada, Ferran Torrent i Xavi Torres, entre d’altres.