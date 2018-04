El fil que lliga Cifuentes, Ronaldo i els llaços grocs

260x366 Portada 12 abril 2018 Marca Portada 12 abril 2018 Marca

Mirem com tracta la premsa la victòria del Reial Madrid. (Agafin-se la bitlletera, per si de cas algú els hi pispa). La primera vacil·lació és la del minut del gol: n'hi ha que diuen minut 92, minut 93, minut 97, minut 98... Com que van passar quatre minuts des que es va xiular la pena màxima fins que Ronaldo la va xutar, s'ha obert la porta a la disparitat.

Però el més rellevant, esclar, és si va ser penal o no. La premsa esportiva catalana ho té clar. 'Mundo deportivo' tira d'ironia per titular “Màster en arbitratge”, suggerint que el títol del col·legiat havia estat aconseguit a la manera de Cifuentes. 'Sport' estava molt més enfadat i titulava “El robatori del segle”, amb fons negre per marcar el caràcter luctuós de l'assumpte. 'L'esportiu' no entrava al fons de la qüestió, a la seva primera pàgina, i es conformava a fer humor processista: “Amb el groc per corbata”. A Madrid, l''As' tenia la decència d'incloure la declaració del porter Buffon, “Va ser una desena part de penal”, mentre que 'Marca' sortia en tromba a defensar l'equip blanc, tal com li correspon, i titulava: “Va ser penal!” Quan has d'obrir afirmant tan abrandadament el que tothom dubta... mala cosa.

“The terror, the terror...!”

'El Español' de Pedro J. Ramírez ha trobat la prova definitiva que demostra el terrorisme apocalíptic perpetrat pels desaprensius Comitès de Defensa de la República. Titula: “La CDR detinguda a Viladecans guardava una careta de Jordi Cuixart a casa seva”. Des que Pedrojota va fer titular a 'El Mundo' “La furgoneta Kangoo de l'11-M tenia una targeta del Grupo Mondragon al quadre de comandament”, en un patètic intent de vincular l'atemptat a ETA, i va resultar que era una cinta de casset de La Orquesta Mondragón, que no m'avergonyia tant.