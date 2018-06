Les lluitadores de ‘GLOW’ tornen a saltar al ring de Netflix

Netflix posa en marxa les propostes per a l'estiu amb l’estrena demà de la segona entrega de ' GLOW', una de les sorpreses de la temporada anterior. La comèdia, creada per Liz Flahive i Carly Mensch, se centra en un programa real de televisió de lluita lliure que es va emetre als Estats Units als anys 80. Utilitzant aquest context, la sèrie explica la història d’emancipació i empoderament de les lluitadores que hi participen. Segons Alison Brie, que interpreta la Ruth, la protagonista, 'GLOW' tracta sobre “les relacions interpersonals, sobre com aquest grup de dones que mai han tingut èxit s’uneixen per esbrinar qui són". "I, en certa manera, la lluita lliure és el camí que els permet descobrir-ho”, afirma.

La segona temporada, que consta de deu episodis, arrenca amb l’inici del rodatge del programa de lluita lliure, que estarà ple de problemes. Els egos desbocats del director, el Sam (Marc Maron), i d’algunes de les actrius faran que l’ambient estigui enrarit. “Rivalitzen per la quota de pantalla i l’atenció dels fans”, explica Brie.