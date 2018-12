Els consumidors pagaran més el 2019 tot i l'alentiment econòmic, i quatre notícies més del dia

1.

Puja la llum i baixa el gas: així seran els preus del 2019. Els consumidors pagaran més el 2019 tot i l’alentiment econòmic

Els llargs tentacles de la Xina per controlar el món. Amb les seves inversions, el país està aconseguint dominar vies estratègiques, expandir-se militarment i fins i tot fer trontollar la UE

Torra crida a la unitat en el missatge de Cap d'Any per fer efectiu el "mandat democràtic de llibertat" aquest 2019. El Govern impulsarà el gener la recuperació de les lleis socials suspeses pel Constitucional

El bloqueig al Parlament manté sense renovar un centenar de càrrecs. Una trentena d’organismes públics tenen entre els seus integrants directius amb el mandat caducat

Glamur, solidaritat i una capa per dir adeu al 2018. Les campanades estan marcades aquest any per l’estrena d’Helena Garcia Melero a TV3 i Roberto Leal a La 1